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La crise du football espagnol n'est plus un simple différend passager à la table des négociations : elle s'est muée en guerre ouverte sur plusieurs fronts, menée en première ligne par la bataille autour de la nouvelle convention collective entre les joueurs et la Ligue, ainsi que par de nouvelles déclarations incendiaires du président de la Liga, Javier Tebas, qui ont ravivé le débat sur les limites du discours dans le sport et la politique.

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Dans un revirement surprenant, la réunion attendue entre l'Association des footballeurs espagnols « AFE » et la Ligue de football espagnole « LaLiga » devant l'Audience nationale a été reportée. Elle devait lever le blocage sur l'ouverture des négociations concernant la nouvelle convention collective, qui doit être négociée cette saison.

Ce report est dû à la grève générale lancée par le seul syndicat des footballeurs (Futbolistas ON), qui n'a pas assisté à la séance, laissant le dossier de la convention en suspens, à un moment où les tensions entre les deux parties atteignent un niveau sans précédent.

Les racines de la crise résident dans un conflit sur la légitimité représentative, selon le journal espagnol « AS ». Lors des élections organisées à l'intérieur des vestiaires, le syndicat AFE, dirigé par David Aganzo, a obtenu le soutien de 93 % des joueurs, et il soutient que la loi sur le sport n'autorise que les syndicats ayant recueilli au moins 10 % des voix à négocier la nouvelle convention avec les employeurs.

En revanche, les employeurs ont également convié le syndicat, en s'appuyant sur le fait que la convention précédente stipulait que plus de 5 % suffisaient pour participer à la négociation, ce qui a suscité une vive désapprobation de l'AFE, qui est allée jusqu'à accuser la Ligue de « bafouer la démocratie ».

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La convention attendue est d'une importance capitale pour l'avenir des joueurs, car le syndicat cherche à réglementer les périodes de repos entre les matches, les joueurs réclamant un minimum de 72 heures entre un match et un autre. Il négociera également les conditions de la tenue éventuelle d'un match de championnat en dehors de l'Espagne, en tête desquelles le projet controversé de Miami.

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La protestation des joueurs contre la Ligue, qui n'a duré que dix secondes la saison dernière, avait conduit la société Relevent à suspendre le projet de Miami, ce qui a constitué un revers majeur pour Tebas et accru les tensions avec Aganzo.

Ce litige s'est soldé par le dépôt d'une plainte de l'association des employeurs contre les joueurs, mais le tribunal a tranché en leur faveur, affirmant qu'ils n'avaient pas mené une grève secrète comme on les en accusait.

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Malgré toutes ces tensions, les joueurs n'envisagent pas une grève semblable à celles du passé, mais les relations entre les deux parties ont atteint un point critique, laissant présager une confrontation longue qui pourrait affecter la stabilité de la compétition.

Au moment où tout le monde attendait un apaisement des esprits, Tebas est revenu à son procédé habituel consistant à recourir à la comparaison avec Goebbels, allumant un autre front, selon ce qu'a rapporté la radio « okdiario ».

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Après une interview du Premier ministre Pedro Sánchez, dans laquelle il évoquait les méthodes de communication fascistes et la déshumanisation de l'adversaire politique, Tebas a écrit sur les réseaux sociaux, en joignant l'extrait vidéo : « Quelqu'un devrait envoyer l'extrait du Premier ministre évoquant les méthodes de Goebbels au Conseil supérieur des sports espagnol et à Rodríguez Uribes. Quelle comparaison odieuse ! ».

Cette nouvelle attaque intervient alors que l'avenir de Tebas lui-même reste en suspens devant le Tribunal arbitral du sport « TAS », après que le Conseil supérieur des sports espagnol a déposé une plainte contre lui en octobre dernier, à la suite de sa comparaison des chaînes médiatiques et télévisées du Real Madrid aux méthodes de la propagande nazie, ce qui pourrait l'exposer à une suspension en vertu de l'article 76.4.b de la loi sur le sport, qui considère comme des infractions graves les actes publics portant atteinte à la dignité ou à la bienséance sportive.

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Ces évolutions simultanées reflètent la fragilité de l'équilibre existant entre les joueurs, l'administration et les clubs, et placent la saison actuelle devant un véritable test de la capacité des parties à surmonter leurs différends par le dialogue plutôt que par l'escalade judiciaire et médiatique.