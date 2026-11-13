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L’ancien directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn, a critiqué le président d’honneur Uli Hoeness pour ses déclarations publiques sur l’affection neurologique de Jamal Musiala. Cette figure emblématique du club a vivement réagi après que son collègue de longue date a présenté la situation contractuelle lucrative de l’international allemand et son problème de santé persistant comme un problème pour les dirigeants.

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Des déclarations publiques suscitent une vive réaction

Kahn a pris position dans le débat après que Hoeness a publiquement établi un lien entre le diagnostic médical de Musiala et son salaire, qualifiant la situation de « dilemme » pour le champion d'Allemagne. Si l'ancien gardien reconnaît qu'il est courant d'évaluer en interne les conséquences financières des blessures de joueurs, il conteste la façon dont le sujet a été présenté publiquement. Ce désaccord a ravivé les tensions à l'Allianz Arena autour de la manière dont le club accompagne le rétablissement du meneur de jeu.

L'ancien dirigeant dénonce la communication publique

Dans une publication sur LinkedIn consacrée à la polémique, l'ancien dirigeant a estimé que les clubs de l'élite ne pouvaient pas renoncer à leurs valeurs lorsqu'un joueur tombe malade : « Il ne devrait pas faire comme si respecter un contrat que le club a lui-même signé était un geste d'humanité extraordinaire. Le club n'a pas seulement acheté les performances du joueur : il a aussi assumé le risque qui va avec.

« Les clubs aiment se présenter comme une famille. Cela devient problématique quand on parle de famille tant que cela ne coûte rien, puis qu'on se met à parler chiffres dès que cela revient cher. »

Tout en reconnaissant la nécessité d'évaluer les contrats de longue durée en interne, il a insisté sur l'importance de garder l'empathie au cœur de la réflexion : « La question décisive est de savoir s'ils sont encore capables de traduire cela [en termes humains]. Voient-ils encore la personne derrière l'actif indisponible ? Le club soutient-il le joueur, ou seulement son contrat ?

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« Poser ce genre de questions n'a rien de cynique. Ne pas les poser serait manquer de professionnalisme. »

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Le président d'honneur s'interroge sur ses futures performances

La polémique a commencé lorsque Hoeness est intervenu dans l'émission Sonntags-Stammtisch de la chaîne bavaroise BR et a souligné que le milieu de terrain continuait de percevoir l'intégralité de son salaire alors qu'il faisait face à une situation médicale encore méconnue.

Évoquant dans l'émission le défi auquel sont confrontés les médecins du club, Hoeness a expliqué : « Nous sommes face à un dilemme dans ce cas, car il souffre d'une maladie qui ne peut pas simplement être guérie, mais qui peut être contrôlée dans une certaine mesure grâce à des médicaments. »

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Compte tenu des exigences physiques du football de haut niveau, le dirigeant expérimenté a également averti que l'attaquant pourrait ne jamais « retrouver le niveau de performance qui était le sien » avant l'apparition de la maladie.

Le meneur de jeu espère retrouver sa condition physique

Malgré les débats au sein de la direction, le Bayern a promis de soutenir pleinement Musiala. Covainqueur du Soulier d'or de l'Euro 2024, auteur de 71 buts et de 38 passes décisives en 235 apparitions, il est sous contrat jusqu'en 2030. Écarté des terrains depuis septembre en raison d'une blessure distincte aux ischio-jambiers, il a récemment repris l'entraînement sur le terrain. La priorité sera désormais de gérer soigneusement sa charge de travail, alors qu'il cherche à faire de nouveau ses preuves au plus haut niveau européen.