Guerre froide après le Mondial : l'Argentine se venge de l'Espagne à sa manière

La chanteuse catalane Aitana fait face à une vague de critiques d'ampleur en Argentine, en raison de son soutien affiché à la sélection espagnole lors de la Coupe du monde 2026, dans une polémique qui s'est étendue du terrain sportif au monde de la musique et de l'art, et qui menace désormais son concert prévu en octobre prochain.

Le journal catalan « Sport » a rapporté qu'une marque de vêtements argentine a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle cessait d'utiliser le nom « Aitana » comme marque commerciale, précisant dans un communiqué controversé qu'elle « ne souhaite aucune association avec un nom actuellement lié à une personnalité espagnole ». La marque a annoncé qu'elle changeait de nom pour « Tini », en référence à la célèbre chanteuse argentine.

De la célébration à la polémique

Aitana avait animé un concert lors des célébrations du sacre de l'Espagne en Coupe du monde à Madrid, la Fédération espagnole l'ayant engagée pour interpréter la chanson « Superestrella », l'une des chansons de la sélection durant le tournoi.

Elle avait également affiché son soutien à la sélection nationale tout au long du Mondial, ce qui lui a valu une large approbation en Espagne, mais a suscité la colère de certains supporters argentins après l'amère défaite en finale.

La défaite en finale de la Coupe du monde 2026 face à l'Espagne demeure un choc cruel pour l'Argentine, cette défaite ayant laissé de profondes blessures chez certains supporters. La polémique s'étend désormais au-delà du terrain sportif pour toucher les artistes ayant soutenu la sélection championne.

Le précédent Rosalía

Aitana n'a pas été la seule artiste espagnole touchée par la polémique : la chanteuse Rosalía a connu une situation similaire, son concert hommage, qui devait se tenir jeudi dernier sur l'esplanade du musée d'art urbain Metropolitan dans la ville de Cordoue, ayant été reporté « pour préserver la sécurité des artistes », après que les organisateurs eurent reçu de nombreux messages injurieux à la suite de la publication par l'artiste d'un message dans lequel elle critiquait l'Argentine.

Rosalía a finalement présenté ses excuses pour ses propos. Pourtant, la vérité est qu'Aitana n'a fait aucune référence à une équipe adverse ni critiqué l'Argentine ; elle s'est contentée de soutenir sa sélection nationale, ce qui rend les critiques dont elle fait l'objet largement contestées.

Un avenir incertain

Cette polémique grandissante pourrait avoir des conséquences sur le concert d'Aitana prévu en Argentine au mois d'octobre prochain, dans un contexte de colère persistante chez certains supporters argentins qui n'ont pas encore surmonté le choc de la défaite en finale de la Coupe du monde.