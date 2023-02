Guerre en Ukraine : Le superbe geste d'Arsenal pour rendre hommage aux victimes

En déplacement à Leicester, Arsenal a tenu à rendre hommage aux victimes de la guerre en Ukraine. Un superbe geste envers Oleksandr Zinchenko.

Ce samedi 25 février, Arsenal se déplaçait sur le terrain de Leicester pour garder le rythme d'une course au titre effrénée. Mais ce samedi 25 février, cela fait aussi un an jour pour jour que la guerre en Ukraine a commencé. À cette occasion, le club londonien s'est fendu d'un superbe geste pour rendre hommage aux victimes.

Le symbole Zinchenko

À l'occasion de cet anniversaire particulier, Mikel Arteta a offert à Oleksandr Zinchenko l'opportunité de rendre hommage aux victimes de ce terrible conflit en confiant le brassard de capitaine au joueur ukrainien. Le latéral gauche a même été remplacé à la 90e+3 par son entraîneur, laissant sa place à Takehiro Tomiyasu, pour être acclamé par le public.

Lors de ce déplacement piégeux, les Gunners se sont imposés 0-1 grâce à un but de Gabriel Martinelli au retour des vestiaires (47e). Leandro Trossard, à l'assist sur le but victorieux, s'était auparavant vu refuser un but en première mi-temps. Avec cette victoire, les hommes de Mikel Arteta prennent temporairement 5 points d'avance sur Manchester City qui se déplace à 18h30 sur le terrain de Bournemouth.