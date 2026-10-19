Lamine Yamal et Ousmane Dembélé n'ont évolué ensemble que durant 7 minutes dans un match officiel, eux qui se sont entraînés côte à côte sous les ordres de Xavi Hernandez, au Barça, lors de la saison 2022-2023, lorsque le produit de l'académie a commencé à se frayer un chemin vers l'équipe première à seulement quinze ans.

Le journal "Mundo Deportivo" rapporte que ce jour historique, le 29 avril 2023, jour de ses débuts face au Real Betis (4-0) au Camp Nou, il est entré en jeu à la place de Gavi à la 83e minute, dix minutes après l'entrée du Français en remplacement de Raphinha à la 73e.

Jusqu'à la 90e minute, ils ont évolué sur deux ailes opposées, et Ousmane n'a même pas su exploiter une superbe passe de ce jeune talent.

Ils ne pouvaient pas imaginer que, trois ans et demi plus tard, ils se livreraient cette semaine une bataille féroce au Parc des Princes à Paris, la ville où Dembélé a rejoint en août 2023 après avoir passé encore quelques jours de préparation d'avant-saison avec Lamine, et même disputé un match amical contre Arsenal lors de la tournée américaine.

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Lamine, 19 ans, et Dembélé, 29 ans, arrivent au match entre le Paris Saint-Germain et le Barça, demain mardi, lors de la troisième journée de la Ligue des champions, au sommet de leur art.

5 confrontations précédentes entre Dembélé et Yamal

Ils se sont déjà croisés à cinq reprises, deux fois avec leurs clubs et trois fois avec leurs sélections nationales, mais ce match est particulier, non seulement parce que le Barça cherche à prouver sa valeur dans sa quête du titre européen face au vainqueur des deux dernières éditions, mais aussi parce qu'il est impossible d'ignorer le Ballon d'Or : le dernier lauréat de ce trophée décerné au meilleur joueur du monde (Dembélé) reçoit l'un des principaux candidats à sa succession.

Il y a un an, Lamine avait terminé deuxième derrière Dembélé, et il est désormais convaincu que le moment est venu de franchir un pas de plus.

Ce qui se passera sur le terrain n'aura aucune influence sur le vote, clos depuis longtemps, mais cela servira à affirmer la revendication personnelle de chacun, toujours dans le respect et l'esprit sportif, car la relation entre eux est excellente.

Lamine relève le défi après avoir inscrit neuf buts et délivré dix passes décisives en onze matches officiels.

Samedi, il a signé un but magnifique contre le Real Betis, le but d'ouverture de la victoire de son équipe 5-2, et a offert une autre réalisation à Gabriel Jesus.

Dembélé a lui aussi livré une prestation remarquée samedi à Strasbourg (1-3), où il est entré en jeu à la 63e minute pour marquer un but et en offrir un à Zabarnyi, jouant un rôle déterminant dans la remontée de son équipe, menée d'un but à zéro, malgré un penalty manqué.

Il compte quatre buts et six passes décisives en neuf matches, et il a été impliqué dans davantage de rotations.

Une supériorité nette pour Yamal

Dans leurs cinq confrontations précédentes, Lamine domine au nombre de victoires (4-1), de buts (3-2) et de passes décisives (1-0).

Les deux joueurs se sont affrontés pour la première fois en quarts de finale de la Ligue des champions 2023-2024. Le Barça de Xavi s'était imposé 3-2 à Paris malgré un but de Dembélé, mais s'était incliné 4-1 au Camp Nou après l'expulsion d'Araujo alors que le score était de 1-0.

Sur ce score, Lamine a été remplacé (à la 34e minute) par un défenseur (Iñigo Martinez) après avoir délivré la passe décisive sur le but d'ouverture de Raphinha. Ensuite, Dembélé a brillé, inscrivant un autre but et obtenant un penalty transformé par Mbappé.

Lors de la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain en phase de groupes de la Ligue des champions 2025-2026, il n'y a pas eu de duel direct entre les deux stars en raison de la blessure de Dembélé.

La différence la plus nette se situe sur la scène internationale. La sélection espagnole a éliminé la France des demi-finales de l'Euro 2024, de la Ligue des nations 2025 et de la Coupe du monde 2026, grâce respectivement à un but somptueux de Lamine, à deux buts et à un penalty obtenu par ses soins, lors de trois rencontres où Dembélé n'a pas brillé.