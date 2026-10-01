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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
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Guerre dans les tribunes : les supporters du Portugal soutiennent Jesus face à Ronaldo

C. Ronaldo
J. Jesus
Danemark vs Portugal
Danemark
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Danemark

Des événements palpitants

La crise qui oppose actuellement le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr en Arabie saoudite, à son entraîneur Jorge Jesus a déclenché une guerre dans les tribunes de la sélection nationale, lors de la rencontre face au Danemark en Ligue des nations.

La sélection du Portugal s'est imposée face à son homologue danoise sur le score de 4-2, lors du match qui les a opposés, jeudi, au stade Parken dans la capitale danoise Copenhague, pour la troisième journée de la phase de groupes de la compétition européenne.

Il s'agissait du premier match de la sélection du Portugal après la récente crise qui a éclaté entre Ronaldo et Jesus, à la suite de laquelle le « missile de Madère » a quitté le rassemblement de la sélection de son pays à Copenhague, mercredi soir.

Des images diffusées par le réseau « Bleacher Report » ont montré certains supporters de la sélection du Portugal inscrire les mots « on t'aime Jesus » en anglais sur les maillots qu'ils portaient, en signe de soutien à l'entraîneur.

Cela est survenu au moment même où d'autres supporters brandissaient un message sur lequel était écrit le nom de Ronaldo, accompagné d'un symbole de cœur, en signe de soutien à son égard.

La sélection du Portugal réalise un parcours remarquable jusqu'à présent en Ligue des nations, en engrangeant 9 points grâce à 3 victoires face au pays de Galles, à la Norvège et au Danemark, sans trébucher dans aucun match sous la direction de Jorge Jesus.

Les coéquipiers de Jesus disputeront un nouveau match, dimanche prochain, contre la Norvège, pour la quatrième journée de la Ligue des nations, où une victoire signifierait une qualification directe pour les demi-finales, sans attendre les deux dernières journées.

Après le match contre la Norvège, Jesus révélera dans son intégralité ce qui s'est passé entre lui et Ronaldo, comme il l'a lui-même annoncé avant le match face au Danemark.

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