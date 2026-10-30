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Les tensions monteraient en coulisses à Old Trafford, la famille Glazer étant de plus en plus frustrée par la gestion de Sir Jim Ratcliffe. Malgré la prise en main des activités footballistiques par le fondateur d’INEOS plus tôt cette année, le club connaît son pire début de saison en championnat depuis près de quatre décennies.

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Le projet d’INEOS sous le feu des critiques

Ratcliffe a acquis une participation minoritaire dans Manchester United en 2024, dans le cadre d’un accord de 1,2 milliard de livres qui a confié à son groupe INEOS le contrôle total des activités sportives. L’accord prévoyait un investissement supplémentaire de 245 millions de livres pour moderniser les infrastructures vieillissantes d’Old Trafford, portant son engagement financier total à environ 1,5 milliard de livres. Pourtant, deux ans plus tard, le redressement attendu ne s’est pas concrétisé.

Au lieu de progresser, Manchester United s’enfonce dans la crise. Le club reste sur huit matches sans victoire toutes compétitions confondues et n’a remporté qu’une seule rencontre de Premier League depuis le début de la saison. À seulement deux points de la dernière place, il connaît son pire début de saison depuis près de 40 ans.

Des promesses non tenues et un « désastre »

De loin, la famille Glazer serait stupéfaite de la rapidité du déclin sous la nouvelle direction sportive. Une source proche des propriétaires américains a confié au Daily Mail que la situation actuelle est « un désastre et ne correspond pas à ce qu’ils attendaient ou à ce qui leur avait été promis ». Cette source a ajouté que les Glazer estiment « n’avoir jamais géré le club de cette manière ».

La frustration est profonde : la direction actuelle considérerait l’approche d’INEOS comme un échec total. Selon ESPN, les Glazer pensent que Ratcliffe « n’aurait pas pu concevoir une situation pire » à Old Trafford.

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Les actionnaires majoritaires estimeraient que « tous les départements ont été revus à la baisse » depuis la prise de participation. Ils jugent la situation actuelle « à l’opposé de la stratégie qu’il avait annoncée », ce qui fait peser de sérieux doutes sur la viabilité à long terme de leur partenariat.

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La crainte d’une baisse de la valeur du club

La crise persistante menace la valeur globale de Manchester United sur le marché. Il y a quatre ans, les Glazer avaient fixé le prix du club à 6 milliards de dollars (4,5 milliards de livres), mais les échecs répétés sur le terrain rendent cette valorisation de plus en plus difficile à justifier.

Bien que Ratcliffe ait porté sa participation à 28 %, les Glazer conservent le dernier mot sur une éventuelle vente totale. Aux termes de l’accord de 2024, les Américains peuvent obliger le patron d’INEOS à vendre ses actions s’ils acceptent une offre de rachat intégral émanant d’un tiers. Ratcliffe ne pourrait s’y opposer qu’en égalant l’offre pour racheter le club dans son intégralité, une perspective jugée très improbable.

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En outre, une clause importante entrera en vigueur en février prochain. À partir de cette date, Ratcliffe ne pourra plus empêcher les Glazer de vendre Manchester United à un prix inférieur aux 33 dollars (25 livres) par action qu’il avait initialement payés. Dans le même temps, INEOS cherche à rationaliser l’ensemble de ses activités dans le football : le groupe a récemment mis en vente le club suisse de Lausanne-Sport et abaissé le prix demandé pour le club français de Nice.

Le test de Chelsea se profile

Manchester United doit impérativement tenter d’enrayer sa mauvaise série lors de son déplacement à Stamford Bridge pour affronter Chelsea samedi. Ce match met une pression considérable sur la direction sportive, qui a absolument besoin d’un résultat positif pour atténuer les critiques pesant sur le projet de Ratcliffe.

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Une nouvelle défaite laisserait Manchester United dans les profondeurs du classement et fragiliserait encore davantage les relations déjà dégradées entre les Glazer et INEOS. Alors que les tensions en coulisses atteignent leur paroxysme, seul un redressement immédiat sur le terrain peut donner à la direction actuelle le temps de sauver une saison désastreuse.