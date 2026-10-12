İlkay Gündogan, la star de Galatasaray, a affirmé qu'il ne ressentait aucune tension avant d'affronter son ancien club, le Barça, demain mardi en Ligue des champions, mais que la rencontre comportait assurément des émotions particulières.

Gündogan a ajouté, dans un entretien accordé au journal Mundo Deportivo : « Dès le coup d'envoi, je serai totalement concentré sur le match. Avant et après la rencontre, en revanche, ce sera formidable de retrouver mes amis proches. »

Il a poursuivi : « Nous disposons d'une grande qualité individuelle dans notre effectif, surtout sur le plan offensif. Mais notre plus grande force réside dans l'énergie et l'élan que nous sommes capables de générer, en particulier lorsque nous jouons devant notre public. »

Il a insisté : « Lorsque nous conservons notre solidité défensive et que nous transposons cette ferveur et cette intensité émotionnelle sur le terrain, nous pouvons poser de véritables problèmes à n'importe quelle équipe au monde. »

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Gündogan a précisé : « Un temps de jeu réduit et un départ imminent ? Non, ces rumeurs sont fausses. Je veux rester ici au-delà du mercato hivernal et donner tout ce que j'ai pour remporter un nouveau titre avec Galatasaray. »

Il a expliqué : « Comment battre le Barça ? Le club catalan joue actuellement avec beaucoup de maîtrise et de confiance. Et pour pouvoir rivaliser avec une équipe qui traverse un tel état de grâce, il faut défendre de manière quasi parfaite et faire preuve de beaucoup d'audace en possession du ballon. »

Le Barça, grand favori pour remporter la Ligue des champions

Gündogan a affirmé : « Vous ne pouvez pas vous contenter de reculer et d'attendre dans la surface de réparation ; il faut au contraire exploiter avec une grande précision les rares espaces que l'équipe laisse lors des transitions offensives. À l'heure actuelle, j'estime que le Barça est la meilleure équipe d'Europe et le grand favori pour remporter la Ligue des champions. »

Il a poursuivi : « Est-ce que je m'attendais à la réussite de Flick avec le Barça ? Hansi est un entraîneur exceptionnel, et il sait parfaitement comment gérer l'équipe. Il propose une philosophie de jeu extrêmement claire et, dans le même temps, il crée une atmosphère positive. Le fait que ses idées aient fonctionné aussi vite au Barça prouve à quel point il est compétent. »

Il a ajouté : « Est-ce que je regrette certains propos tenus pendant ma période au Barça ? Chaque fois que je me suis exprimé publiquement, ma motivation venait d'une seule chose : mon amour profond pour le club et mon immense envie de gagner. Je m'impose toujours les plus hautes exigences et j'essaie de renforcer ce même sens des responsabilités chez ceux qui m'entourent. Mes mots n'ont jamais eu pour but de formuler des critiques négatives ; ils visaient toujours à nous aider à progresser en tant qu'équipe et à répondre aux exigences d'un club de la dimension du Barça. »

Il a souligné : « La saison 2023-2024 du Barça sans aucun titre ? Nous avons manqué de chance en raison des blessures de joueurs cadres à des moments importants, et lors des matches décisifs en Ligue des champions ou dans le Clasico, il nous a simplement manqué ce petit grain de chance ou de qualité devant le but. »

Au sujet de Lamine Yamal, Gündogan a commenté : « Dès sa première séance d'entraînement avec nous, il était évident qu'il possédait un talent exceptionnel. Mais la maturité et la régularité qu'il affiche sur la scène mondiale à un âge aussi précoce sont stupéfiantes. »

Il a poursuivi : « Jouer aux côtés de Rodri à Manchester City a été un véritable privilège, car il apporte énormément d'organisation et d'équilibre à l'équipe. Il lit le jeu avant tout le monde, il remporte les duels importants sur le ballon et il contrôle le rythme du match par ses passes. C'est le pilier de toute équipe dans laquelle il évolue. »

Il a expliqué : « Jesus est un bon attaquant. Il travaille sans relâche pour l'équipe, il presse intelligemment et il effectue beaucoup d'appels sans ballon qui créent des espaces pour ses coéquipiers. »

Il a précisé : « Qu'ai-je appris de Guardiola ? Pep a complètement changé ma façon de voir le football. Lorsque vous travaillez sous ses ordres, vous apprenez les raisons qui se cachent derrière chaque déplacement et chaque mètre parcouru sur le terrain. Son souci du détail, ses idées tactiques et sa quête permanente de la perfection sont impressionnants. Il m'a rendu meilleur joueur, mais il m'a aussi rendu plus réfléchi. »

Il a ajouté : « Quelles sont mes attentes pour Galatasaray - Barça ? Je n'aime jamais pronostiquer des scores exacts. Ce que j'attends, c'est un match fort et intense, d'un niveau technique élevé, dans lequel nous donnerons tout pour gagner. »

Il a conclu : « Quant à la finale, il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer en Ligue des champions, mais les équipes qui possèdent la qualité de Manchester City ou du Barça restent toujours parmi les principaux favoris. Et à l'heure actuelle, j'estime que le Barça est la plus forte équipe du monde. »