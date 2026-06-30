Gündoğan : le but annulé de l'Allemagne provoque des railleries en Premier League

Ilkay Gündoğan, l’ancien capitaine de l’équipe nationale allemande, a vivement critiqué la technologie de l’arbitrage vidéo (VAR) après l’annulation d’un but décisif de Jonathan Tah, entraînant une séance de tirs au but qui a éliminé les « Machines » de la Coupe du monde.

Les Allemands, éliminés dès les seizièmes de finale aux États-Unis, quittent la Coupe du monde sur un résultat extrêmement décevant après une défaite surprise face au Paraguay.

Les Sud-Américains ont exploité les failles d’une défense allemande chancelante, avant que les Allemands ne reviennent au score et n’entraînent la rencontre vers une séance de tirs au but.

La séance de tirs au but a alors tranché : Jonathan Tah a expédié sa tentative au-dessus de la barre, tandis que José Canali a transformé la balle décisive pour le Paraguay, malgré deux échecs précédents depuis le point de penalty.

Le défenseur allemand s’était élevé pour placer une puissante tête au second poteau à la suite d’un corner lobé à la 102e minute, un but qui semblait assurer aux « Machines » une place en huitièmes de finale.

L’arbitrage vidéo (VAR) est alors intervenu pour annuler la réalisation, l’arbitre estimant que le contact entre le gardien paraguayen et Valdemar Anton justifiait un coup franc.

Cette décision a provoqué un tollé, moquée par l’analyste de la BBC Alan Shearer, avant que Gündoğan ne réagisse sur les réseaux sociaux pour dénoncer une pratique courante en Premier League, qu’il juge « incorrecte et extrêmement décevante ».

Sur son compte X, Gündogan a réagi : « La performance de l’équipe aujourd’hui n’a certainement pas besoin d’être embellie… mais c’est quoi cette maudite décision de la VAR ? »

Il a ajouté : « En Premier League, on se serait contenté d’un sourire narquois face à une telle situation, surtout lorsqu’on revient sur une décision déjà prise. »

Il a conclu : « Bien sûr, c’était aussi cruellement décevant, et malheureusement, nous n’avons pas réussi à convaincre pendant ces 120 minutes. »