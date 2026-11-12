Partager Suivez GOAL sur Google

Le Real Madrid n'est plus l'équipe que nous connaissons. En quelques semaines, l'équation a basculé à l'intérieur du vestiaire, les rapports de force se sont inversés, et celui qui était une star intouchable se retrouve menacé de s'asseoir sur le banc des remplaçants, tandis que celui qui n'était qu'un talent prometteur s'est mué en véritable leader du nouveau projet. C'est l'ère de José Mourinho à Madrid, une ère qui ne reconnaît pas les noms, mais uniquement la performance.

Publicité

Le journal « The Athletic » a dévoilé, dans un rapport publié ce jeudi, un nouveau classement des joueurs de la Maison Blanche, après une série de huit victoires consécutives, dont le succès face au Barça sur le score de deux buts à un lors du Clasico.

Le Real Madrid occupe la deuxième place en Liga, à trois points du Barça, et se trouve devancé à la différence de buts par le Paris Saint-Germain en tête de la phase de ligue de la Ligue des champions, après que les deux équipes ont réalisé un sans-faute lors de leurs quatre premières rencontres.

Arda Güler : du talent à l'élite

Il y a tout juste un mois, l'élite se limitait à trois noms : Thibaut Courtois, Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, un quatrième nom les a rejoints : le Turc Arda Güler. Il s'est imposé dans la liste grâce à son éclat sous la direction de Mourinho, pour devenir l'un des éléments centraux du style de jeu de l'équipe.

Güler (21 ans) a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en quatorze matchs, au cours desquels il a disputé huit cent cinquante-trois minutes.

Publicité Publicité

Marc Cucurella a salué les qualités de son coéquipier, estimant qu'il ne bénéficiait pas d'une reconnaissance suffisante malgré son immense potentiel, et que sa présence changeait la manière de jouer du Real Madrid. Bellingham, lui, a conservé sa place au sein de l'élite après avoir retrouvé son niveau, et a marqué un but du talon face à l'AEK Athènes.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Vinicius : la star menacée

À l'inverse, le grand choc est venu de là. Le rapport a classé Vinicius Junior dans la catégorie des joueurs appelés à améliorer leur niveau, après qu'il a poursuivi son déclin par rapport aux saisons précédentes. La star brésilienne s'est contentée d'un seul but et de trois passes décisives en douze matchs.

Ses difficultés ne se sont pas limitées à son absence pour suspension lors de quatre matchs : il a également souffert d'un faible impact et d'une baisse de confiance au cours des deux derniers matchs qu'il a débutés comme titulaire en Ligue des champions.

Publicité

La pression s'est accentuée sur lui avec l'éclat de la recrue Yan Diomande, âgé de dix-neuf ans, qui a inscrit quatre buts et en a délivré trois autres depuis la dernière trêve internationale.

Diomande s'est imposé comme un concurrent sérieux pour le poste d'ailier gauche, après avoir marqué deux superbes buts de loin face à Séville et au Racing.

Publicité

Selon le journal, ramener Vinicius à son niveau habituel représente le plus grand défi actuel pour Mourinho, après que ce dernier a réussi à améliorer considérablement les performances ces derniers temps.

Un conflit de générations au Bernabéu

La catégorie des performances remarquables a réuni Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva et Yan Diomande. Le repositionnement de Valverde au poste d'arrière droit, après la victoire sur l'AS Rome quatre buts à trois, a contribué à renforcer la stabilité défensive.

Publicité

Quant à la catégorie des niveaux acceptables, elle a réuni Endrick, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz et Carlos Espí. Aux côtés de Vinicius, dans la catégorie des joueurs appelés à progresser, figurent Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries et Álvaro Carreras.