Guardiola : "Tôt ou tard, Xavi va entraîner le FC Barcelone"

L'entraîneur de Manchester City considère que son ancien milieu de terrain sera amené à être sur le banc de touche du club catalan.

Pep Guardiola a marqué le de son empreinte. D'abord joueur, l'Espagnol a surtout marqué le football moderne et le club catalan en tant qu'entraîneur en collectionnant les titres et en réinventant le style de jeu du club. Pep Guardiola a réussi à tirer le meilleur d'une génération dorée comprenant notamment Xavi, Andrés Iniesta, Puyol ou encore Lionel Messi afin de les aider à les amener au sommet du football européen.

Dans une interview accordée à Catalunya Radio, Pep Guardiola a désigné Xavi comme l'un de ses successeurs. L'Espagnol considère que son ancien milieu de terrain et capitaine au FC Barcelone, actuellement entraîneur à Al Sadd, deviendra un jour l'entraîneur du Barça : "Tôt ou tard, cela arrivera, Xavi sera entraîneur du Barça. Il est encore très jeune, mais ça va arriver. Il comprend le football et a beaucoup de passion et de dévouement. Il est courageux et dit les choses très clairement".

"Des grands entraîneurs n'ont jamais gagné"

L'entraîneur de considère que les joueurs sont le gage de la réussite de l'entraîneur : "Le football appartient aux joueurs de football. Il y a beaucoup de bons entraîneurs qui n'ont rien gagné parce qu'ils n'ont pas eu de personnes comme Messi, Xavi ... Ils m'ont donné l'équipe première, j'avais un grand président (Laporta), des joueurs de football d'un grand âge et avec un Leo, un joueur comme on en verra jamais aucun autre. J'ai eu d'excellents clubs derrière qui m'ont aidé et des très grands joueurs derrière".

Pep Guardiola est revenu sur sa période au Barça : "J'ai passé un bon moment au FC Barcelone. Entre les matches, il n'y avait pas beaucoup de temps pour s'amuser, mais nous construisions l'équipe. Nous veillons à ce que les changements fonctionnent et à ce que tout fonctionne ... Comment se portaient les joueurs, la chimie, le respect du statut, comment ils ont su qui était le meilleur et comment la répartition des salaires a été acceptée. Tout se passait bien".

L'entraîneur de Manchester City est revenu sur les échecs du FC Barcelone en contre l' et : "Tu arrêtes tout ce que tu as fait pour une seule mauvaise soirée ? À Barcelone, nous avons gagné une Ligue des champions tous les vingt ans. Je suis convaincu qu'ils veulent jouer en 4-3-3, mais comment fais-tu avec Luis Suarez et Messi ?". Cette saison, le FC Barcelone espère ne pas buter une nouvelle fois sur un os en C1.