Guardiola : "Sergio Aguero est irremplaçable à Manchester City"

L'attaquant argentin Sergio Aguero n'a plus que 18 mois de contrat et son coach redoute déjà le vide qu'il pourrait laisser lors de son départ.

Pep Guardiola dit que ne pourra probablement pas remplacer Sergio Aguero quand celui-ci quittera le club.

L'attaquant de 31 ans est le meilleur buteur des Eastlands et il a marqué le but le plus célèbre de l'histoire de ce club : celui de la victoire face au QPR pour sceller le titre de 2011-12. Bien que Guardiola pense que Gabriel Jesus a le potentiel pour être aussi bon joueur sur le terrain qu'Aguero, qui a encore 18 mois sur son contrat actuel, il sait que personne ne peut avoir le même impact sur la culture du club. "[Remplacer Aguero] sera l'une de mes tâches les plus difficiles, a-t-il déclaré. Sergio est irremplaçable. Nous avons un autre attaquant incroyable dans Gabriel [Jesus] et peut-être qu'un autre viendra quand Sergio partira, mais il est irremplaçable."

Guardiola a aussi loué l'humilité de l'ancien buteur de l' : "Je n'ai jamais vu une aussi grande star comme lui et avec autant d'humilité. C'est une joie de travailler avec lui et de voir comment il accepte mes décisions quand cela ne tourne pas en sa faveur. Les grandes stars n’acceptent pas cela. J'ai travaillé avec d'autres stars qui croient qu'elles étaient plus grandes que Sergio quand elles ne l'étaient pas et qu'elles étaient plus difficiles à gérer et à côtoyer. Ce n'est pas facile de trouver un gars avec son statut, sa personnalité, ce qu'il a fait dans sa carrière avec son humilité et tout accepter parfaitement."

Gabriel Jesus, l'autre avant-centre des champions d' a de quoi en prendre de la graine, lui qui a affirmé cette semaine que le temps d'Aguero à City est terminé et que c'était désormais à lui de reprendre le flambeau. Il n'est pas sûr que ces propos aient été bien appréciés par son coach.