Guardiola rend hommage au Real Madrid

Mardi soir, en demi-finale de la Ligue des Champions, Manchester City croise le fer avec le Real Madrid. Les Sky Blues auront certainement fort à faire contre le géant espagnol, même s’ils se produisent à domicile. Pep Guardiola, leur entraineur, s’attend même à un match très compliquée face à une équipe qui a du répondant quelques soient les circonstances.

« Ce que j'ai vu du Real Madrid récemment, c'est qu’ils ont des joueurs qui peuvent avoir un grand impact et ce que j’apprécie le plus chez eux, c'est que lorsqu'ils sont menés 3-0, vous voyez des joueurs qui relèvent la tête et disent "nous voilà", a souligné le coach catalan. C'est la meilleure chose que l'on puisse dire d'une grande équipe comme le Real Madrid. Si les choses vont bien, ils sont fluides et si les choses vont mal, ils ne baissent pas les bras et essayer de se relever. C'est également l'approche que nous avons adoptée ».

« Le Real ne s’est pas qualifié par hasard »

Le manager des Sky Blues a poursuivi en indiquant que sa formation devrait aussi s’inspirer de l’expérience que dégage la formation madrilène. « La meilleure leçon que nous pouvons tirer de la confrontation avec des joueurs ayant une telle expérience d'une équipe comme le Real Madrid, ces petits détails que vous voyez et qui vous font dire « Waouh, ils n'ont pas peur du ballon ». A 3-0, parfois les joueurs ont peur du ballon, pas eux. Ils le demandent sans cesse. Kroos, Caravjal, Alaba, Benzema. Ils ont cette qualité. C'est parce qu'ils ont le poids sur leurs épaules de savoir comment jouer quand les temps sont durs. Nous le savons et nous allons essayer de les copier et de bien jouer. Nous devons aller à Bernabeu et offrir un autre bon spectacle ».

Lors des précédents tours, le Real s’en est sorti assez miraculeusement lors de ses oppositions contre le PSG et le Chelsea. Mais, pour Guardiola, ces qualifications ne sont guère liées au facteur chance. « Ce n'est pas une coïncidence. Ni de la chance ou du hasard. Il n'y a rien de tout cela. Ils jouent tous à un très bon niveau. Les gens disent qu'ils ont eu de la chance, non, rien de tout cela ».

S’il y a bien un entraineur qui est en mesure de dompter le Real c’est bien l’entraineur de City puisqu’il l’a souvent fait par le passé. L’intéressé estime cependant que le mérite revient principalement aux équipes qu’il avait sous sa main. « J'ai perdu et gagné contre le Real Madrid. Vous jouez des centaines de fois contre un rival et vous gagnez et perdez, donc rien de tout cela n'entre en ligne de compte. Avec le talent qu'ils ont, la seule façon de les battre est d'essayer d'avoir plus de talent. J'ai travaillé avec de grandes équipes qui les ont affrontés, mais je ne ressens pas de sentiment particulier pour les avoir battus. Cela appartient aux joueurs. Ce n'est pas quelque chose dont je peux être particulièrement satisfait », a-t-il conclu.