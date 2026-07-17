Guardiola réagit aux rumeurs selon lesquelles il serait sur le point de prendre les rênes de l'équipe d'Italie

L'entraîneur espagnol Pep Guardiola a affirmé qu'il n'envisageait pas de reprendre immédiatement un banc après son départ de Manchester City, mettant ainsi fin aux rumeurs qui le voyaient prendre les rênes de la sélection italienne.

Après près de deux décennies sur les bancs, il affirme qu’il est temps de s’éloigner du football pour se consacrer à d’autres projets personnels.

«Je n’ai pas l’impression qu’il me manque quoi que ce soit sur le plan mental», a-t-il confié à Football Italia.

« J’ai commencé à entraîner à 37 ans, toute ma vie a tourné autour du football. Aujourd’hui, je veux découvrir d’autres aspects de l’existence et trouver le bonheur en faisant des choses sans rapport avec ce sport. »

Il a ajouté : « J’aime mon métier, mais il vient un moment où l’on ressent le besoin de souffler. Peut-être qu’un jour je me réveillerai en me disant : “Bon, je veux reprendre l’entraînement.” Il faut que ça me manque, mais ce n’est pas le cas pour l’instant. »

Il précise que sa priorité est désormais de consacrer davantage de temps à sa famille, notamment à ses enfants et à son père de 95 ans.

Je cherche encore à définir ma nouvelle vie, mais j’ai choisi de m’arrêter pour mieux prendre soin de moi. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et avec mon père, qui a 95 ans et est toujours parmi nous. J’ai aujourd’hui 56 ans, je ne suis plus tout jeune, et ma vision de la vie évolue. Je m’adapte encore à ce nouveau chapitre, mais tout se passe bien. »