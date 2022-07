Guardiola pourrait finir en Serie A d’après un directeur de Manchester City

Ferran Serrano, le directeur général de Manchester City, a affirmé que Pep Guardiola n’excluait pas de coacher dans le championnat italien.

Pep Guardiola pourrait bien partir entraîner en Italie une fois son contrat à Manchester City terminé, selon le directeur général du club anglais, Ferran Soriano.

Le directeur général des Sky Blues s'exprimait lors d'une conférence de presse dévoilant l'achat par le City Group d'une participation majoritaire dans le club de Serie B de Palerme, lundi.

L'entraîneur des Citizens n'a entraîné que trois clubs depuis qu'il a débuté dans le métier. Après avoir coaché le FC Barcelone en Liga, puis au Bayern Munich en Bundesliga avant son arrivée à l'Etihad Stadium.

Guardiola pourrait-il devenir entraîneur en Italie ?

L’Espagnol n’est pas encore lassé du coaching. Et il se peut qu’il tente sa chance en Italie, là où il avait connu deux expériences comme joueur. En fin de carrière, il avait effectué des passages à Brescia et à la Roma.

"Il a demandé s'il y avait du soleil à Palerme. Peut-être qu'il travaillera ici un jour", a déclaré Soriano cité par Calciomercato. "Il sait tout ce que nous faisons et il connaît bien le football italien. Comme tout le monde, il est excité par l'accord."

L'article continue ci-dessous

Que va apporter le rachat de City à Palerme ?

En parallèle, Soriano a exposé la vision de ce que le groupe City apportera aux Rosaneri, qui viennent de remonter en Serie A après plusieurs années passes au troisième échelon.

« Nous avons un budget qui devrait nous permettre de rester en Serie B et d'avoir une chance d'être promu en Serie A", a-t-il indiqué. "Nous avons un rêve et devons faire preuve d'ambition, d'humilité, d'intelligence et de patience. Le stade est fondamental et le Barbera est fantastique. L’équipe nationale joue ici, donc il n'y a pas grand-chose à faire ».

« L'important, c'est qu'il sera toujours plein. La partie la plus importante du travail est de convaincre les fans de Palerme de venir au stade. Nous avons besoin de leur passion pour faire grandir le club. C'est notre principal objectif », a conclu Serrano.