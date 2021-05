Guardiola : "Pour gagner, il faudra maitriser nos nerfs"

Le coach de Manchester City estime que la finale de samedi contre Chelsea se jouera en grande partie sur le mental.

Pep Guardiola trouve normal que ses joueurs de Manchester City soient anxieux avant la finale de Ligue des champions contre Chelsea, mais il les a appelés à garder leur sang-froid pour tenter de remporter le match.

City disputera la première finale de C1 de son histoire et dans son effectif il n'y a qu'Ilkay Gundogan qui a connu cet honneur par le passé. Cependant, l'ancien entraîneur de Barcelone a l'expérience pour gérer ce genre d'évènements aussi bien comme coach que comme joueur et il veut surtout insister sur le fait que l'occasion est excitante.

"Je sais exactement comment nous voulons jouer, avec qui nous allons jouer et je ne vais pas trop les perturber", a déclaré le manager de City à propos de sa causerie aux joueurs avant le match. "Je sais exactement ce que je vais leur dire. Les gars qui sont anxieux et nerveux, je leur dirai que c'est normal. Ils doivent gérer cela."

"C'est une expérience incroyable d'être ici, je ne m'attendais pas quand je commence ma carrière à jouer ne serait-ce qu'une finale. Nous avons tellement de chance", a-t-il enchéri.

"Difficile de réconforter ceux qui ne joueront pas"

Guardiola va pouvoir aligner une équipe entièrement en forme et reposée et il admet que ce sera une décision difficile de laisser des joueurs clés hors de son onze de départ. Mais, il a exhorté ceux qui ne seraient pas alignés d'entrée à être prêts à sortir du banc et avoir un impact dans le jeu.

"Laisser des joueurs de côté est terrible, c'est absolument un désastre. Je vous conseille de ne pas être un manager dans votre vie, a-t-il déclaré. Je n'ai pas de bons mots pour réconforter les gars qui ne joueront pas, mais mon conseil est de rester avec l'équipe, il y a cinq remplacements et tout le monde a une chance. Tout le monde en fera partie. Je suis extrêmement désolé pour eux, mais c'est comme ça. Je ferai mon onze avec l'objectif de gagner le match. La vie vous donnera toujours une autre chance. Travaillez plus dur la prochaine fois et peut-être serez-vous là."