Guardiola : "On ne serait jamais allé si loin sans Sterling"

Le coach de Manchester City a tenu des propos laudateurs envers son ailier anglais, Raheem Sterling.

Pep Guardiola a soutenu Raheem Sterling après que l'ailier de ait poursuivi sa mauvaise série sur les pénaltys, mercredi.

Sterling s'est raté dans cet exercice lors de la victoire 1-0 de mercredi sur , Manchester City ayant la chance de conserver les trois points après que l'ailier anglais a lancé son coup de pied au-dessus de la barre dans les derniers instants du match.

Sterling est devenu le premier joueur à manquer trois pénaltys consécutifs en depuis que Saido Berahino l'a fait entre avril 2016 et septembre 2017.

Plus d'équipes

Ayant marqué au moins 17 buts en Premier League au cours de chacune de ses trois dernières saisons, Sterling n'a marqué que quatre fois en 15 matches de championnat cette saison et sept fois en 24 matches toutes compétitions confondues.

Malgré ses difficultés devant le but durant la campagne en cours, Sterling a toujours le soutien de son manager, qui a souligné à quel point la star anglaise reste vitale pour cette équipe de City.

L'article continue ci-dessous

"C'est un joueur extrêmement important pour nous", a déclaré Guardiola. "Tout ce que nous avons fait dans le passé sans lui n'aurait pas été possible. Il marquera des buts, il fera des passes décisives et il aidera dans tous les domaines comme les ailiers ne sont normalement pas capables de le faire. Je suis plus qu'heureux et ravi de l'avoir parmi nous."

Manchester City occupe actuellement la troisième place de la Premier League, derrière seulement et , qui s'affrontent dimanche.

Lors de leur prochaine sortie, Sterling et cie devraient accueillir , qui a frustré lors d'un match nul sans but en milieu de semaine.