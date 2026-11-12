Guardiola n'est pas seul : l'ancien entraîneur de Cristiano s'invite dans la course à la succession de Pochettino

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Aux États-Unis, tout le monde parle de Pep Guardiola, et tout le monde s'attend à ce qu'il soit le successeur de Mauricio Pochettino. Mais en coulisses, un nouveau nom a fait une entrée remarquée dans la liste des candidats privilégiés, un nom qui possède une grande expérience internationale et sait comment mener les sélections dans les grands tournois, un nom qui pourrait bouleverser tous les calculs dans la course à la recherche d'un nouveau sélectionneur pour l'équipe américaine.

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Selon les informations rapportées par le réseau « talkSPORT », la Fédération américaine de football ne place pas uniquement Guardiola sur la table des négociations, mais a également inscrit un nouveau nom sur sa liste restreinte : Roberto Martínez, ancien entraîneur en Premier League et ancien sélectionneur des équipes nationales de Belgique et du Portugal.

Ce développement intervient alors que Pochettino semble en route pour rejoindre Manchester United, l'un des géants de la Premier League, après être parvenu à un accord de principe pour remplacer Michael Carrick, démis de ses fonctions à la suite d'une série de résultats catastrophiques.

Les responsables du changement de direction aux États-Unis souhaitent avant tout engager Guardiola, une démarche qui représenterait un rêve devenu réalité. Mais ils sont en même temps conscients de la difficulté de convaincre l'entraîneur espagnol d'interrompre sa pause, raison pour laquelle ils ont commencé à étudier des alternatives sérieuses, Martínez étant le nouveau nom qui s'est imposé avec force.

Il convient de rappeler que l'entraîneur espagnol Pep Guardiola n'a dirigé aucune équipe depuis l'été dernier, lorsqu'il a quitté Manchester City après une décennie passée au club, une décennie durant laquelle il a écrit une histoire inoubliable, remportant six titres en Premier League et la Ligue des champions. Il est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Il a également décroché trois titres consécutifs en championnat avec Barcelone et le Bayern Munich.

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Mais Guardiola reste l'option privilégiée de la Fédération américaine, et sa nomination constituerait sa première expérience dans le monde de l'entraînement international, un défi entièrement nouveau dans le parcours d'un entraîneur qui a tout gagné au niveau des clubs.

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Quant au nouveau nom, Roberto Martínez, il possède ce que Guardiola n'a pas : une véritable expérience internationale. Il a déjà dirigé les équipes nationales de Belgique et du Portugal, qu'il a quittées après leur élimination de la Coupe du monde l'été dernier. C'est un entraîneur qui sait parfaitement gérer les grandes stars, bâtir une sélection capable de rivaliser dans les grandes compétitions et diriger un vestiaire riche de cultures différentes.

L'expérience de Martínez avec la légende portugaise Cristiano Ronaldo lors du Mondial 2026 figure parmi les étapes les plus marquantes de sa carrière d'entraîneur, lui qui a mené la sélection portugaise dans la plus grande compétition au monde, en s'appuyant sur Ronaldo non seulement comme buteur et capitaine sur le terrain, mais aussi comme symbole d'expérience et de leadership dans le vestiaire.

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Et bien que le parcours du Portugal au Mondial se soit achevé par une élimination qui a poussé Martínez à partir ensuite, son expérience avec Ronaldo a confirmé sa capacité à diriger une sélection comptant une star de l'envergure de la légende portugaise, et à composer avec toute la pression médiatique et populaire qui l'entoure, une expérience qui pourrait s'avérer décisive s'il prenait en main la sélection américaine lors de la prochaine étape.

Néanmoins, la tâche ne sera pas aussi aisée pour les responsables américains dans le dossier Guardiola, celui-ci ayant laissé entendre, avant son départ de Manchester City, son intention de prendre une pause loin du football.

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Malgré son départ du club, Guardiola a maintenu son soutien à Manchester City ces derniers mois, adressant un message émouvant aux supporters après la condamnation de City pour l'ensemble des infractions financières en Premier League au mois de septembre.

Si Guardiola venait à prendre les rênes de la sélection américaine, il pourrait être présent sur le banc de touche à temps pour la Gold Cup de la CONCACAF l'été prochain, une compétition qui serait son premier véritable test avec la sélection.

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Mais l'entrée en scène de Martínez pose une nouvelle question : la Fédération américaine préférera-t-elle miser sur un grand nom dépourvu d'expérience internationale, ou optera-t-elle pour un entraîneur qui connaît parfaitement le monde des sélections ?

La réponse pourrait modifier le visage du football américain pour les années à venir, car le choix cette fois-ci ne sera pas une simple nomination d'entraîneur, mais une déclaration sur l'identité de la sélection américaine avant la Coupe du monde 2030.