Guardiola moque les journalistes anglais après leur volte-face sur Haaland

Pep Guardiola refuse de céder à la surenchère au sujet du talent de Haaland, tout comme il s’est gardé de le blâmer après son 1er match raté à City.

Erling Haaland a inscrit son deuxième triplé en autant de matches pour permettre à Manchester City de battre Nottingham Forest, établissant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de buts lors des cinq premiers matches d'une saison de Premier League.

Guardiola ne s’enflamme pas pour Haaland

C’est un sacré accomplissement et qui lui a valu des éloges de toutes parts. Mais, Guardiola n'a pas voulu commenter la possibilité pour Haaland de battre d'autres records, admettant qu'il ne peut pas prédire l'avenir.

Lorsqu'on lui a demandé en conférence de presse si le Norvégien était prêt à battre d'autres records, le coach catalan a répondu : "J'admire les personnes qui peuvent anticiper ce qui se passe dans le futur, moi je ne peux pas le faire. Il y a un mois, il était un désastre, maintenant il va tout casser. Je ne peux pas voir ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passera demain. Imaginez ce qui se passera dans deux ans. Nous sommes ravis de la façon dont il s'installe. Il n'y a pas qu'Erling, le staff technique et l’encadrement sont très importants, ils aident à adapter les nouveaux joueurs et les coéquipiers sont vraiment bons. C'est la chose la plus importante."

City a conclu un accord avec Erling Haaland en mai 2022, et l'attaquant a connu des débuts difficiles lors du Community Shield, ce qui a conduit les gens à s'interroger sur son adéquation au football anglais. Il a certainement fait évaporer toutes les inquiétudes, marquant neuf buts en seulement cinq matchs, imposant d’entrée son empreinte sur la PL.

Entre le premier but du triplé de Haaland contre Crystal Palace et le dernier de son triplé contre Forest, il n'y a eu que 70 minutes d’écoulées.

Manchester City affronte Aston Villa le 3 septembre, avant de se rendre à Séville pour son premier match de groupe en Ligue des champions le 6 septembre.