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L'Espagnol Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a encensé l'Allemand Jürgen Klopp, qu'il considère comme l'une des figures les plus marquantes du monde du football, et a assuré que sa nomination à la tête de la sélection allemande constituait une étape importante, susceptible d'aider l'équipe à retrouver sa place parmi les grandes nations du football mondial.

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Dans un entretien accordé au magazine de la Bundesliga, Guardiola a confié que son admiration pour Klopp dépassait ce qu'il était capable d'exprimer, soulignant que l'Allemand possédait une personnalité exceptionnelle qui rend le monde du football meilleur. Il a ajouté, selon des propos rapportés par le site de Sky Sports : « C'est l'une des meilleures personnes du football, je ne peux même pas décrire à quel point je l'admire. Il fait partie de ces personnalités et de ces entraîneurs qui rendent le monde du football meilleur. »

Les éloges du technicien espagnol ne se sont pas limités à la personnalité de Klopp : ils se sont étendus au style de jeu prôné par les équipes qu'il dirige. « Jürgen fait un travail incroyable, ses joueurs se battent pour chaque ballon grâce au contre-pressing, et leur jeu direct est exceptionnel. Quand je regarde jouer ses équipes, je me surprends souvent à dire : quel football ! »

Guardiola estime que la Fédération allemande de football a pris une décision importante en engageant Klopp, après l'élimination décevante en Coupe du monde et la séparation avec l'ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, jugeant que le choix du technicien allemand représentait la meilleure option possible à ce stade .

L'ancien entraîneur de Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester City a expliqué que Klopp possédait un grand charisme et une capacité exceptionnelle à communiquer avec les joueurs, ce qui pourrait avoir des répercussions positives sur la sélection allemande, tant sur le plan du jeu que dans sa relation avec le public.

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Il a ajouté : « Je pense que, sous sa direction, l'Allemagne pourra retrouver son rang , que les gens regarderont de nouveau la sélection d'un autre œil, que le plaisir reviendra et que les supporters seront à nouveau fiers de leur équipe. »

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S'il s'est dit incapable de prédire si la sélection allemande remportera le prochain Euro ou la Coupe du monde, Guardiola s'est montré confiant dans la capacité de Klopp à provoquer un changement au sein de l'équipe, estimant que la présence d'un entraîneur doté d'une telle personnalité dans le vestiaire poussera les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes.

« La sélection compte de bons joueurs, et lorsque ces joueurs entreront dans le vestiaire et verront Jürgen Klopp, ils se diront : quel entraîneur, je vais le suivre. Jürgen les inspirera par sa vision du football, et ensuite les choses iront mieux », a-t-il déclaré.

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Guardiola connaît bien Klopp, les deux hommes s'étant livré une rude concurrence lors de leurs passages respectifs en Bundesliga et en Premier League. Le technicien allemand a dirigé le Borussia Dortmund et Liverpool, tandis que l'Espagnol a entraîné le Bayern Munich et Manchester City, en plus de son expérience à Barcelone.

Guardiola a assuré avoir beaucoup appris de ses confrontations avec Klopp, qu'il considère comme le rival le plus coriace qu'il ait affronté au cours de sa carrière d'entraîneur : « J'ai l'impression d'avoir joué contre Jürgen un million de fois. Il m'a certainement battu plus souvent que je ne l'ai battu, et j'ai appris quelque chose de chacun de nos matchs. Je peux dire aujourd'hui qu'il a été mon plus grand rival et l'adversaire le plus difficile que j'aie affronté jusqu'ici dans ma carrière. »

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Malgré l'intensité de leur rivalité sur le terrain, Guardiola a insisté sur le respect mutuel qui a toujours marqué leur relation, reconnaissant que les exigences de leurs fonctions respectives avaient quelque peu limité leurs échanges personnels. Il a toutefois conclu en affirmant que leur amitié perdurait : « Nous sommes amis. »