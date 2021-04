Guardiola : "Mes joueurs du Barça étaient des tueurs"

Pep Guardiola s'est souvenu d'une anecdote sur ses joueurs du FC Barcelone.

Le 25 mai 2012 restera à jamais gravé dans la mémoire de Barcelone pour de nombreuses raisons, mais surtout au moment où ils ont fait leurs adieux à leur entraîneur Pep Guardiola.

"Mes joueurs étaient des putains de meurtriers"

Cette année-là, le club catalan a remporté le titre de la Copa del Rey en battant l'Athletic Club, leurs derniers adversaires.

Guardiola, qui est maintenant à Manchester City, s'est souvenu dans une interview avec TV3 de la génération de joueurs qu'il avait à Barcelone et de l'affirmation selon laquelle ils étaient allés doucement sur les Basques en seconde période après avoir marqué les trois buts de la victoire 3-0 avant. la pause.

"Je me souviens que lorsque je suis sorti sur le terrain, j'ai vu la tension des joueurs de l'Athletic Club", a-t-il déclaré.

"Les joueurs de Barcelone, en revanche, semblaient jouer un match amical. Ils y étaient habitués, ils savaient qu'ils allaient gagner."

"Je vous dirais avec une totale certitude que ce n'était pas comme ça [le fait d'être allé doucement en seconde période]."

L'article continue ci-dessous

"Les équipes de Marcelo Bielsa sont éduquées à la résilience et elles n'abandonnent jamais et ces joueurs de Barcelone marqueraient cinq buts s'ils le pouvaient et s'ils pouvaient marquer huit buts, ils le feraient."

"C'étaient des gens adorables, mais sur le terrain, ces joueurs étaient des putains de meurtriers."

Enfin, Guardiola a parlé à TV3 de ses sentiments personnels le jour où il a dit au revoir à Barcelone. "Il y avait un problème émotionnel personnel en moi qui était plus prononcé que dans les autres finales, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid", a conclu Guardiola.