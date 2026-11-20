Partager Suivez GOAL sur Google

Le technicien espagnol expérimenté Pep Guardiola est revenu sur son passage au Bayern Munich et a exprimé sa profonde estime pour le club bavarois.

Publicité

Guardiola a affirmé que les années passées en Allemagne avaient profondément marqué sa carrière d'entraîneur, aussi bien sur le plan sportif que personnel.

Dans un entretien accordé au magazine de la Bundesliga, Guardiola est revenu sur son expérience avec le géant bavarois, soulignant que ce qu'il avait trouvé au sein du club avait dépassé ses attentes. Il a également salué la culture footballistique allemande, l'ambiance dans les stades et la nature des relations entre les clubs, les joueurs et les supporters.

À lire aussi

Deco : « Ce qui arrive à Barcelone n'est pas normal », notre position sur le renforcement de la défense

Abdellah Ouazane, le concurrent d'Ezzalzouli recalé par le Real Madrid au dernier moment

Publicité Publicité

« Ce dont je rêvais, je l'ai trouvé là-bas à cette époque, a déclaré le technicien espagnol. Le Bayern Munich est un club qui fonctionne toujours, quels que soient l'entraîneur, les joueurs ou les membres du staff. Ce club est vraiment exceptionnel. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Interrogé sur ses impressions concernant le football allemand, il a confié : « L'ambiance dans les stades allemands m'a impressionné, et j'ai aussi admiré la manière d'attaquer et de défendre en Allemagne. »

« J'ai aussi énormément tiré de cette expérience pour la suite de ma carrière, a poursuivi Pep. Votre mentalité, votre confiance en vous, la façon dont vous défendez clairement vos opinions et le peu de place que vous laissez à la politique dans le football. »

Publicité

Et d'ajouter : « Le respect que vous témoignez aux supporters, et celui qu'ils témoignent aux joueurs. Et le fait qu'un club comme le Bayern Munich ait été reconnaissant pour ce que j'ai apporté. Cela m'a vraiment touché. »

Ces déclarations remettent en lumière le passage de Guardiola au Bayern Munich, de l'été 2013 à l'été 2016. Il avait alors succédé à Jupp Heynckes, qui avait mené l'équipe à un triplé historique lors de la saison 2012-2013 en remportant la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions.

Publicité

Malgré la difficulté de la mission, à savoir maintenir le niveau atteint par l'équipe sous Heynckes, Guardiola a connu de grands succès au cours de ses trois saisons : il a conduit le Bayern au titre de champion d'Allemagne à trois reprises, et y a ajouté deux Coupes d'Allemagne, une Supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs.

Durant son passage chez le club bavarois, Guardiola a dirigé 161 matchs toutes compétitions confondues, pour 121 victoires, selon les données du centre statistique de la Fédération allemande de football. Son équipe a par ailleurs inscrit 254 buts en 102 matchs de Bundesliga, un record dans la compétition sur cette période.

Publicité

En revanche, Guardiola n'est pas parvenu à remporter la Ligue des champions avec le Bayern. Son parcours s'est arrêté en demi-finale lors de ses trois saisons, à chaque fois face à des équipes espagnoles : le Real Madrid en 2014, Barcelone en 2015 et l'Atlético de Madrid en 2016.

L'empreinte du technicien espagnol ne s'est pas limitée aux résultats et aux trophées. Il a laissé une influence tactique nette sur le style de jeu de l'équipe, en développant la possession et la relance depuis l'arrière, et en utilisant les joueurs dans différents rôles tactiques.

Publicité

L'exemple le plus marquant reste l'utilisation de Philipp Lahm au milieu de terrain lors de certains matchs, ainsi que l'exploitation des qualités de joueurs comme Xabi Alonso et Thiago Alcântara dans l'organisation du jeu.

Guardiola a quitté le Bayern à l'été 2016 pour prendre les rênes de Manchester City, mais il a conservé une relation positive avec le club et la ville allemande. Il a souvent évoqué avec admiration son expérience là-bas, qu'il considère comme une étape importante de son évolution en tant qu'entraîneur.