Guardiola : "Le Bayern Munich est la meilleure équipe du monde"

Les Citizens peuvent prolonger leur série de victoires record à 21 matchs contre les Wolves mardi soir.

Pep Guardiola insiste sur le fait que le Bayern Munich est la meilleure équipe du monde malgré la récente bonne forme de Manchester City. L'entraîneur de West Ham, David Moyes, a suggéré que le leader de la Premier League était la meilleure équipe d'Europe après leur défaite 2-1 au stade Etihad samedi. Cette victoire a permis à City d'étendre sa séquence de victoires actuelle à 20 matches - un record pour un club anglais de premier plan - mais Guardiola a déclaré que Liverpool, en tant que champion en titre, devrait être considéré comme la meilleure d'Angleterre et le Bayern comme la meilleure du monde.

"La meilleure équipe d'Europe et du monde est le Bayern Munich parce qu'ils ont tout gagné - ils sont les meilleurs", a déclaré Pep Guardiola lors de sa conférence de presse avant le choc de la Premier League avec les Wolves mardi soir. "En Angleterre, les champions sont Liverpool parce qu'ils sont les meilleurs. Si vous voulez remporter la couronne, vous devez gagner des matches. En mars, personne n'est champion".

"Il faut bien faire et essayer de gagner mais on ne peut nier que les derniers mois ont été exceptionnels en termes de résultats. Quand nous avons bien joué et gagné confortablement, mais même quand nous ne jouons pas bien comme lors du dernier match où West Ham était exceptionnel, nous sommes capables de prendre les points", a ajouté le technicien espagnol qui court toujours après une couronne européenne avec les Citizens.

Le Bayern reste sur un sextuplé

Le club allemand détient désormais les six titres à sa disposition - la Bundesliga, la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA, ainsi que leur coupe nationale nationale (DFB-Pokal) et leur super coupe (DFL-Supercup). Le FC Barcelone était la seule équipe à avoir réussi la même performance ces dernières années, à savoir détenir les six titres en même temps et c'était lorsque Pep Guardiola était aux commandes en 2009.

Son équipe légendaire a remporté la Liga, la Copa del Rey, la Supercoupe d'Espagne, la Ligue des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du monde des clubs. Manchester City peut compter 15 points d'avance en tête de la Premier League et étendre sa série de victoires à 21 matchs en cas de victoire contre les Wolves mardi. Ce match sera suivi d'un derby à l' contre Manchester United, qui occupe la deuxième place du classement.

Manchester City reste en lice pour les quatre trophées qui s'offrent à eux, avec un quart de finale de la FA Cup contre Everton et le match retour de huitième de finale en Ligue des champions face au Borussia Mönchengladbach en mars et la finale de la Carabao Cup contre Tottenham en avril, tandis qu'ils sont très bien partis pour reprendre le titre de Premier League qu'ils ont perdu l'an dernier.