Guardiola : "La défaite de Liverpool à Barcelone ne les affectera pas"

Pour Pep Guardiola, Liverpool ne faiblira pas dans la course au titre, malgré le lourd revers à Barcelone cette semaine (3-0).

Battu sèchement à Barcelone mercredi soir en demi-finale aller de la , peut-il être déstabilisé dans la course au titre ? Pep Guardiola ne croit absolument pas à cette hypothèse.

Le manager de était en conférence de presse ce vendredi, et son message est clair. Il ne s'attend vraiment pas à voir les Reds faiblir dans cette dernière ligne droite.

Liverpool devra rapidement rebondir, car une défaite à United samedi permettrait à City de conserver sa couronne si les Light Blues l'emportent contre deux jours plus tard.



"Je ne pense pas (que la défaite aura un impact), leur jeu était incroyablement bon, comme celui de Barcelone. Liverpool a été remarquable et sa performance a été bonne. J'ai bien aimé regarder ce match", a déclaré Guardiola.



"Je ne pense pas que cela va les affecter, je pense que ce ne sera pas facile à Newcastle mais ils seront bien préparés pour gagner là-bas".



"Je pense que le Barca a très bien défendu, il a battu une équipe incroyable".



"Liverpool doit être fier de ce qu'il a fait dans le stade où il est le plus difficile à jouer. Ils ont joué avec personnalité et courage. Les deux équipes ont joué comme elles le font toujours".



Guardiola a confirmé que Kevin De Bruyne resterait sur à l'infirmerie pour la réception de Leicester en raison d'un problème aux ischio-jambiers, tandis que Fernandinho (genou) est incertain.

Manchester City possède un petit avantage sur Liverpool avec un petit point d'avance sur le club de la Mersey, à deux matches de la fin.