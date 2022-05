Guardiola : l'achat de Haaland est un "bon signe" pour l'avenir de Man City

Manchester City a frappé un grand coup sur le marché des transferts et a envoyé un message à la concurrence en recrutant Erling Haaland. La décision de Manchester City de signer l'attaquant norvégien est un "bon signe pour l'avenir", estime l'entraîneur Pep Guardiola, après que le club a annoncé la signature de l'attaquant du Borussia Dortmund.

La star du Borussia Dortmund arrivera à l'Etihad Stadium la saison prochaine dans le cadre d'une transaction de 60 millions d'euros qui était l'un des mouvements les plus attendus de l'année. À seulement 21 ans, l'attaquant originaire de Leeds représente l'un des jeunes talents les plus brillants du football mondial - et en le faisant signer pour le projet Manchester City, Pep Guardiola estime que le club a fait un investissement judicieux pour les années à venir.

"Haalaand s'adaptera parfaitement à notre équipe"

"Il s'agit d'une décision pour le club de faire un bon signe pour l'avenir", a déclaré Pep Guardiola à Sky Sports en abordant la poursuite et la signature réussie d'Erling Haaland par Manchester City après la large victoire de mercredi soir contre les Wolves.

Manchester City : Haaland l'affaire du siècle ?

"Il peut venir pour de nombreuses années et je suis sûr qu'il s'adaptera parfaitement à notre équipe, mais pour la saison prochaine. Les joueurs font de vous un bon manager. C'est un jeune talent incroyable, l'âge parfait. Je suis sûr que nous allons l'aider à s'installer le mieux possible", a ajouté le technicien espagnol des Cityzens.

Guardiola focus sur le titre

Manchester City s'est imposée 5 à 1 à Molineux, grâce à un quadruplé de Kevin De Bruyne, qui a permis aux Cityzens d'éviter un éventuel faux-pas permettant à Liverpool de revenir à leur hauteur au classement dans la course au titre de Premier League.

Guardiola a admis qu'il était ravi d'obtenir la victoire chez un adversaire potentiellement délicat, et a souligné que son équipe allait faire le point avec une pause avant de replonger dans la course au titre. "Nous avons très bien joué dans ce stade", a-t-il ajouté. "Nous savons à quel point c'est difficile. Trois points, du repos et ensuite West Ham dimanche prochain".