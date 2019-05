Guardiola explose après une question au sujet d'Abu Dhabi : "Vous m'accusez ?"

Alors que l'enquête de l'UEFA sur une éventuelle manipulation se poursuit, le manager a réagi avec colère en conférence de presse.

L'entraîneur de , Pep Guardiola, était furieux en conférence de presse après la finale de la FA Cup de samedi, et une question tournée vers sa relation avec les propriétaires du club.



Guardiola ne s'est pas défilé lorsque l’un des journalistes lui a demandé s’il avait été payé pour d’autres services par les propriétaires de Manchester City, basés à Abou Dhabi.



La question concernait des informations selon lesquelles l'ancien entraîneur du club, Roberto Mancini, aurait reçu des paiements de la part des propriétaires du club, ce qui aurait doublé son salaire à l'époque.



"Vous réalisez ce que vous me demandez?", a commenté l'ancien coach du et Barcelone.



Vous me demandez ça le jour où nous gagnons le triplé? Vous m'accusez?

Journalist @RobHarris asking Pep if he has received “separate payments” from Abu Dhabi as Man City’s manager pic.twitter.com/a6Ct39uC1B — The Pep (@GuardiolaTweets) 18 mai 2019



"J'ai souvent répété que je fais confiance au club", avait déclaré Guardiola avant la rencontre. Si l'UEFA décide que nous avons fait quelque chose de mal, nous serons punis. Je sais que les gens veulent nous trouver coupables mais nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, nous sommes innocents."

Manchester City est en effet dans le viseur de l'UEFA.