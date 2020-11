Guardiola et Klopp fustigent le calendrier et veulent avoir cinq changements par match

Après la blessure d'Alexander-Arnold, les entraîneurs de Manchester City et de Liverpool étaient d'accord sur la nécessité d'un changement de règle.

Le choc de entre et n'a pas tenu toutes ses promesses, notamment en seconde période. Il faut dire que les deux équipes sont diminuées et émoussées avec l'enchaînement des rencontres ces dernières semaines. Le calendrier est surchargé et les blessures se multiplient avec la dernière en date, celle au mollet de Trent Alexander-Arnold. Après le match nul entre les deux équipes, Jürgen Klopp a fustigé le calendrier en conférence de presse.

"Il y a deux semaines, le club a organisé pour moi une rencontre avec Paul Molnar, le responsable des rencontres en Premier League. Paul Molnar m'a dit que nous ne pouvions pas changer, car il ne s'agissait pas de , ni de Liverpool, ni de Manchester City. Nous avons joué après la dernière pause internationale à 12h30 samedi à . Certains de mes joueurs jouaient au mercredi soir. Ce genre de choses ne devrait pas arriver. Je comprends à 100% le besoin de la télévision, à 100%", a expliqué l'Allemand.

Le poids des télévisions remis en cause

"Mais la Premier League doit également se rapprocher davantage de la position de l'unanimité des joueurs. C'est tout à fait normal que nous jouions samedi. C'est le 12h30 qui est le tueur. Les gens pourraient aimer cela et penser que c'est une véritable compétition et que cela donne une chance aux autres équipes. Le seul problème est que nous blessons les joueurs. Vous ne pouvez pas garder les joueurs en forme comme ça. Il ne s'agit pas de nous, ni de United, mais des matches. Nous voulons jouer au football, nous devons jouer au football, c'est formidable pour les gens. Mais le mercredi soir et 12h30 [le samedi] ne devraient pas être autorisés. Sky, BT, Premier League, BBC, qui que ce soit, ils doivent parler. Nous ne pouvons pas faire face à cette situation comme avant. Il est important que la FA soit impliquée", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Pep Guardiola a été dans le sens de son homologue, réclamant notamment la présence de cinq changements par matches, comme c'est le cas partout en Europe : "Ils ne peuvent pas se réunir parce que chacun cherche la meilleure solution pour lui-même, sa propre entreprise. C'est du déjà-vu. Quand j'étais joueur de football et que j'écoutais et lisais les nouvelles d' , je me souviens de Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Rafael Benitez se plaignant de la même chose que Jürgen Klopp et Ole Gunnar Solskjaer. Sur ce point, je n'ai aucune solution optimiste".

"Mon métier est de protéger mes joueurs. C'est tout ce que je veux, faire qu'ils soient en forme, qu'ils n'aient pas de blessures. Lorsqu'ils arrivent aux séances d'entraînement, ils sont épuisés. LeBron James a remporté le titre NBA et maintenant il est en vacances pendant un, deux, trois mois. Ces gars (les footballeurs, ndlr) ont huit jours, deux semaines et après les matches, les matches, les matches, parce que BT et Sky et tout le monde décident de le faire. OK, c'est encore arrivé. La période Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Rafa Benitez, c'est pareil, rien n'a changé. Avec les entraîneurs importants à cette époque, ils n'ont pas changé, alors vont-ils changer maintenant avec Jürgen et moi ou Ole ? Bien sûr que non", a conclu l'Espagnol.