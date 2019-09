Guardiola est "presque sûr" qu'Arteta sera son successeur à Manchester City

Pep Guardiola n'a pas le moindre doute sur les qualités de son adjoint, Mikel Arteta. Il le voit même lui succéder à Manchester City.

L'entraîneur de , Pep Guardiola, a déclaré qu'il était "presque sûr" que son adjoint actuel, Mikel Arteta, lui succéderait à l'avenir.



Après la fin de sa carrière de joueur en 2016, Arteta est immédiatement devenu membre de l'équipe de Guardiola à l'Etihad, où il s'est taillé une réputation d'être l'un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du secteur. Arteta a failli devenir le nouveau manager d' à l'été 2018, avant la nomination d'Unai Emery à la place d'Arsene Wenger.

Mais la chance de l’Espagnol de diriger un club risque d’arriver plus tôt que prévu, et Guardiola pense qu’Arteta pourrait être l’homme qui prendra sa relève après son départ de City.



"Je suis presque sûr qu'il me succédera. Il aura du succès", a déclaré Guardiola à propos d'Arteta. "Tôt ou tard, cela va arriver (Arteta en tant qu'entraîneur, ndlr), il a déjà de l'expérience, il gère de gros joueurs et de grandes équipes. Il a une éthique de travail incroyable. Il a un talent particulier pour analyser ce qui se passe et pour trouver des solutions."