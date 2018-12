Guardiola confirme des "conversations" entre Brahim Diaz et le Real Madrid

L'entraîneur de Manchester City estime que le futur de Brahim Diaz est entre ses mains même si le technicien espère conserver le jeune joueur.

Pep Guardiola reste indécis quant à l'avenir de Brahim Diaz.



L'international espoir espagnol arrive en fin de contrat cet été et est étroitement lié à un retour dans son pays natal pour rejoindre le Real Madrid.



En conférence de presse avant la rencontre entre Southampton et Manchester City ce dimanche (15h15), Guardiola a été sondé sur le sujet.



"Je n'ai aucune nouvelle information à ce sujet. Je sais qu'ils sont en conversation mais je n'ai aucune nouvelle information sur la situation. Aujourd'hui (samedi), il s'est entraîné avec nous", a-t-il assuré.



"J'étais clair la semaine dernière quand j'en ai parlé. Nous faisons tout pour les garder (les jeunes joueurs, ndlr) mais ils décident."



Si Diaz devait quitter Manchester City, ce serait la deuxième fois en 18 mois que le club perdrait un jeune joueur possiblement frustré par le peu d'occasions de se mettre en valeur sous le maillot de l'équipe première.



Jadon Sancho a quitté Manchester City pour le Borussia Dortmund en 2017. Depuis, il a disputé 29 matches de Bundesliga et obtenu trois sélections avec l'Angleterre.