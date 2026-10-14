Guardiola brise son silence et mène la révolte de Manchester City contre la décision de condamnation historique

À un moment charnière de l'histoire de Manchester City, la légende a décidé de revenir. Pep Guardiola n'a pas supporté de voir son navire couler de loin et s'est porté volontaire pour mener la riposte publique des Citizens au verdict de condamnation pour infraction aux règles financières, à quelques heures du choc décisif face au Paris Saint-Germain.

Malgré son départ de son poste d'entraîneur l'été dernier, le technicien espagnol de 55 ans reste considéré comme la figure la plus importante et la plus respectée du club, et il a décidé de revenir chez lui après la publication d'un verdict qualifié d'injuste envers le club.

Un retour volontaire pour mener la bataille

Le journal britannique « The Sun » a révélé que Guardiola est parfaitement conscient de l'ampleur de son influence mondiale et qu'il a toujours souhaité prendre les choses en main au moment où le verdict tomberait. Après une longue attente d'une décision qui n'est jamais venue, il a été contraint de partir durant l'été.

Mais depuis la condamnation de City pour 114 chefs d'accusation, Guardiola a publié un communiqué dans lequel il a affirmé sa volonté de soutenir son club de cœur « à chaque étape de la bataille ». Le journal indique qu'il arrivera à Manchester ce mercredi à midi pour s'entretenir directement avec le président du conseil d'administration Khaldoon Al Mubarak et son ami proche Ferran Soriano.

Guardiola devrait prendre place aux côtés de Khaldoon Al Mubarak dans la loge VIP lors du match face au Paris Saint-Germain, un message clair du club pour présenter un front uni et solide devant le monde entier.

Dans un geste fort envers les supporters, le journal a affirmé que le club a fait imprimer des cartes spéciales portant les lettres « CTID » – abréviation de « City Till I Die » (City jusqu'à la mort) – pour les distribuer aux supporters installés dans la tribune Pep Guardiola.

Une alliance européenne inattendue

Après la rencontre, Guardiola devrait s'entretenir avec l'actuel entraîneur de City, Enzo Maresca, et celui du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, avant de quitter rapidement Manchester.

Des sources proches de Guardiola ont confirmé au journal britannique qu'il n'avait pas prévu de revenir aussi rapidement, mais qu'au vu de la situation actuelle et de sa confiance inébranlable dans la direction du club, il est déterminé à les soutenir jusqu'au bout.

Cette démarche intervient alors que Manchester City a officiellement fait appel du verdict prononcé à son encontre, promettant de poursuivre le combat pour laver son honneur.

Il semble que City puisse trouver davantage de soutien en Europe que chez ses rivaux de Premier League, ce qu'a confirmé Luis Enrique, ancien coéquipier de Guardiola à Barcelone, qui a déclaré avant ce match décisif : « Quand j'ai entendu la décision pour la première fois, j'ai été surpris, mais nous devons respecter la procédure et attendre l'appel. »

Et d'ajouter : « J'espère que les choses se passeront bien pour Manchester City, car ce qu'ils ont montré sur le terrain était impressionnant, et ils ont pleinement mérité de remporter le titre qu'ils ont décroché. »

De son côté, le capitaine Ruben Dias a assuré que le vestiaire restait soudé : « J'ai le sentiment de parler au nom de toute l'équipe : nous sommes très calmes, nous avons confiance dans le club et nous sommes pleinement concentrés sur le plaisir de jouer au football. »







