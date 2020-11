Guardiola bientôt prolongé à Man City ?

En stand-by depuis plusieurs mois, le dossier de la prolongation de contrat de Pep Guardiola à pourrait être bouclé très prochainement. Le site The Telegraph affirme que le board des Eastlands est prêt à renouveler sa confiance au technicien catalan.

Guardiola (49 ans) sera en fin de contrat en juin prochain. Même s’il n’est pas connu pour rester très longtemps au sein des clubs qu’il dirige, il serait disposé à lier à son futur à celui des Eastlands.

Il y a quelques semaines, et bien qu’ayant déjà amassé 8 trophées dans le Nord-Ouest d’ , Guardiola avait indiqué qu’il devait mériter son nouveau bail du côté de l’Etihad Stadium. Son objectif principal reste la conquête de la Ligue des Champions, une compétition qu’il n’a plus remportée depuis 2011.

City connait un début de saison plutôt moyen. Si en Ligue des Champions, les vice-champions d’Angleterre réalisent un sans-faute, en championnat ça va un peu moins bien. Aguero et ses coéquipiers occupent la 10e place au classement, avec seulement trois succès récoltés en sept matches joués.

