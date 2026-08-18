Dans une scène sans précédent qui révèle l'ampleur de l'effondrement vécu par Manchester City en coulisses, Pep Guardiola a laissé éclater sa colère face à ses joueurs dans un discours enflammé et choquant, allant jusqu'à évoquer sa démission.

Dans le nouveau film documentaire « Belle Obsession » diffusé sur la plateforme Amazon Prime, l'entraîneur catalan revient sur ses deux dernières années au sein des murs du club. Composé de quatre épisodes, le documentaire a immortalisé avec ses caméras un moment décisif en novembre 2025, après la défaite 0-2 face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions.

Le discours de l'explosion

Guardiola n'a pas su garder son calme dans le vestiaire et a crié à ses joueurs : « Les gars, c'est une honte, ça suffit maintenant ! Vous devez tous avoir la mentalité de "je vais leur prouver que je suis le meilleur, je vais prouver à cet entraîneur nul que je suis meilleur que les autres". C'est une compétition entre vous, et où était cette compétition aujourd'hui ? »

Il a ajouté avec une amertume évidente : « Je suis triste, je suis déçu de moi-même à cause des choses stupides que j'ai essayé de faire pour vous donner un sentiment de sécurité, de protection et de confiance, j'ai l'impression d'être un idiot. »

Menace de mort

Le discours est passé du reproche à la réprimande sévère, Guardiola dévoilant l'ampleur de ses sacrifices personnels : « Je suis arrivé ici à huit heures du matin, les gars, j'ai passé de longues heures à essayer d'atteindre vos cœurs, et quand je n'y arrive pas, je ressens une grande frustration. Vous ne me le rendez pas. Vous savez ce qui va se passer ? Vous aurez un autre entraîneur. »

Il a poursuivi sur un ton menaçant auquel ses joueurs n'étaient pas habitués : « Si je vois un seul visage triste à la fin de la saison, je vous tue. Si je vois vos visages se plaindre de quelque chose quand je prends des décisions, je vous tue, bon sang, travaillez plus dur, travaillez mieux, vivez une vie meilleure. »

Le divorce et la solitude

L'affaire ne s'est pas arrêtée à l'aspect sportif : le documentaire a également révélé le côté humain épuisé de l'entraîneur. Dans un moment de franchise douloureuse, Guardiola a reproché à ses joueurs leur manque de courage et d'engagement, en le reliant à sa situation familiale difficile.

Il a déclaré : « Vous pouvez perdre, et je vous défends beaucoup, mais ce manque de courage, de passion, d'amour et d'envie de gagner est inacceptable. Je vis ma vie, je traverse mon divorce, et ma famille est loin de moi à cause de vous tous, et qu'est-ce que j'obtiens en retour ? Cette performance honteuse, c'est honteux, les gars. »

Il a conclu son discours qui a secoué le vestiaire par une phrase choquante qui résume tout : « Bon sang, ça suffit, quand je vois cette performance, je me sens épuisé et vide, je veux démissionner, je me sens seul, quand vous jouez de cette manière, je me sens seul. Vous ne me verrez pas demain. »