Guardiola après la défaite de Manchester City : "Un jour sans"

Pep Guardiola plaide la thèse de l'accident sans lendemain après la défaite contre les Wolves (0-2), ce dimanche.

Battu par Wolverhampton (0-2) pour le compte de la 8ème uournée de Premier League, est à l'arrêt.

Le champion d' en titre est pour le moment à 8 points du leader , qui réalise un parcours sans faute avec 8 victoires en autant de rencontres.

L'article continue ci-dessous

Pep Guardiola ne s'inquiète pas outre-mesure, mais reconnait que son équipe doit stopper cette spirale pour commencer à refaire son retard, sous peine de laisser leur éternel concurrent s'envoler.

"C'était un jour sans, ça arrive parfois. On a bien commencé puis on a concédé des occasions, ce qui nous a rendus nerveux", a-t-il expliqué en conférence de presse.

"On a bien contrôlé la seconde période, mais à la fin, avec tout le monde devant, on a perdu des ballons dans des zones dangereuses et ils ont été efficaces. On a touché le poteau, on a eu des actions mais on n'a pas bien joué. C'était un mauvais jour, un mauvais match. Bravo à l'adversaire. L'écart (avec Liverpool) est important, ils n'ont pas perdu de points. C'est le moment de commencer à refaire notre retard. On est en octobre et il y a encore un long chemin à faire", a conclu Guardiola.