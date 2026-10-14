L'Espagnol Pep Guardiola, entraîneur historique de Manchester City, a vécu un énorme choc lors de la soirée de son retour à l'Etihad Stadium, après la lourde défaite du club anglais face à son invité, le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain s'est imposé de façon spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), ce mercredi, à l'Etihad Stadium, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions.

Avec ce succès, le club français porte son total à 6 points, tandis que les locaux restent bloqués à 3 points.

Guardiola avait quitté son poste d'entraîneur de Manchester City à la fin de la saison dernière, après avoir vécu une époque historique avec le club, au cours de laquelle il a remporté de nombreux titres.

Un retour émouvant à l'Etihad Stadium

Le technicien espagnol a bénéficié d'un accueil chaleureux et de chants retentissants de la part des supporters de Manchester City lors de son apparition dans les tribunes de l'Etihad Stadium, pendant la rencontre de son ancienne équipe contre le Paris Saint-Germain.

Pep a retrouvé le président du conseil d'administration de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, ainsi que le directeur général du club, Ferran Soriano, et s'est assis à côté de Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain.

Le retour de l'entraîneur espagnol est intervenu à un moment délicat pour le club anglais, après qu'une commission indépendante l'a reconnu coupable, le mois dernier, de plus de 100 infractions aux règlements financiers de la Premier League.

Guardiola (55 ans) avait annoncé son soutien à Manchester City après l'annonce de la décision, affirmant la poursuite de son attachement au club qu'il a dirigé pendant dix ans, avec lequel il a remporté 20 titres.

Paris renverse tout

Mais Guardiola a reçu un énorme choc de la part de son compatriote Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a conduit son équipe à la victoire face à Manchester City sur le score de quatre buts à deux.

Les caméras ont montré les signes de stupeur et d'abattement sur le visage de Guardiola, en particulier après que Paris a pris l'avantage sur un score de trois buts à zéro dans les 32 premières minutes de la rencontre.

Après avoir affiché son large soutien à la direction du club avant le coup d'envoi, et célébré Guardiola dès son apparition dans les tribunes, les supporters ont également été abasourdis par le niveau modeste de l'équipe, surtout en première période.

Au fil du temps, la rencontre s'est transformée : d'une occasion de soutenir la direction du club et d'affirmer l'unité du groupe, elle est devenue une sorte de veillée funèbre, les visages ayant changé, la tristesse et l'amertume se lisant sur le visage de tous, y compris celui de Guardiola.









Guardiola dans le viseur des critiques

Le problème de Guardiola, cette nuit, ne s'est pas limité à la lourde défaite de Manchester City à domicile et devant ses supporters : l'entraîneur s'est de nouveau placé dans le viseur des critiques.

Guardiola avait publié, le 30 septembre dernier, un communiqué dans lequel il exprimait son soutien au club anglais avec lequel il a remporté tous les titres possibles, dont six titres de Premier League et un titre de Ligue des champions.

Après ce communiqué, Guardiola a été la cible de vives critiques, aussi bien dans la presse que sur les réseaux sociaux, pour avoir soutenu un club officiellement reconnu coupable.

Avec son apparition ce mercredi à l'Etihad Stadium, Guardiola ne sera pas à l'abri des critiques une nouvelle fois : s'il avait subi une attaque de grande ampleur après la publication d'un communiqué, l'affaire pourrait prendre de l'ampleur maintenant qu'il a rompu son isolement et soutenu publiquement Manchester City.





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Paris bâtit son succès sur les ruines de City

De l'autre côté, le Paris Saint-Germain est le grand gagnant à tous les niveaux de cette soirée difficile pour Manchester City et ses supporters.

Le club français a signé une deuxième victoire consécutive, conservant ainsi un bilan parfait et renforçant ses chances de qualification directe pour le tour suivant de la Ligue des champions.

Paris détient le titre de la Ligue des champions sur les deux dernières saisons, et son entraîneur Luis Enrique rêve de le conserver pour une troisième saison de suite, afin de rééditer l'exploit du Français Zinedine Zidane, qui avait réalisé cette performance historique avec le Real Madrid.

Fait intéressant : les résultats de Paris cette saison ressemblent à ceux du Real Madrid lors de la saison 2017-2018, au cours de laquelle il a conservé le titre de la Ligue des champions pour une troisième saison consécutive.

Le Real Madrid avait entamé cette saison-là avec des résultats irréguliers sur le plan national, au point de terminer à la troisième place du championnat espagnol à la fin de la compétition, mais il avait affiché un tout autre visage sur la scène continentale et avait réussi à monter sur le podium.

Paris connaît un début de saison difficile en Ligue 1, où il occupe actuellement la sixième place au classement.

Paris est l'un des grands favoris pour remporter le titre de la Ligue des champions cette saison, au vu du superbe niveau affiché par l'équipe sur la scène continentale, ce qu'elle a confirmé dans l'antre de Manchester City.

Luis Enrique dispose d'une équipe qui s'appuie avant tout sur le collectif, malgré la présence de nombreuses stars dans ses rangs, un atout qui a beaucoup aidé Paris à atteindre la gloire européenne lors des deux dernières saisons.