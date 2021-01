Guardiola "à peu près sûr" que Garcia, annoncé à Barcelone, quittera Manchester City

Le défenseur a été lié à un transfert vers le géant espagnol cet hiver, et son entraîneur pense qu'il est prêt à partir en fin de saison.

Pep Guardiola a admis qu'Eric Garcia pourrait quitter cet été car l'entraîneur espagnol a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que le défenseur prolonge et signe un nouveau contrat avec le club anglais. Eric Garcia est étroitement lié au FC Barcelone depuis des mois et le défenseur central espagnol a conclu un accord concernant les conditions personnelles avec le club catalan, comme peut le confirmer Goal.

Toute décision d'Eric Garcia serait toutefois retardée par les élections de Barcelone, les candidats à la présidentielle du club devant se rencontrer dimanche pour discuter d'un éventuel transfert. Le Barça n'offrira que 5 millions d'euros pour Eric Garcia, dont le contrat avec Manchester City expire cet été, bien que le géant anglais espère recevoir une contre partie plus élevée pour son défenseur qui est présent au club depuis 2017.

Et, interrogé sur l'intérêt du Barça pour le défenseur, Pep Guardiola a révélé qu'il ne s'attendait pas à ce que Eric Garcia reste à Manchester après l'expiration de son contrat. "Je suis presque sûr qu'il partira à la fin de la saison", a-t-il déclaré. "Et s'il part maintenant dans ce mercato dépendra des clubs. Nous verrons jusqu'à la fin du mercato." Garcia n'a joué que huit fois cette saison, après avoir à la fois eu des blessures et le Covid-19 durant la première moitié de la saison.

Plus d'équipes

Guardiola soulagé de récupérer des blessés

L'article continue ci-dessous

Cependant, Eric Garcia, Aymeric Laporte et Ferran Torres sont récemment revenus en pleine forme, avec une victoire 3-1 contre Cheltenham Town en . Avec Nathan Ake et Kevin De Bruyne parmi les joueurs blessés actuellement du côté de l'Etihad Stadium, Pep Guardiola était ravi de pouvoir compter à nouveau sur Garcia, Laporte et Torres dans l'équipe alors que Manchester City espère pouvoir remporter un ou plusieurs titres cette saison.

"Je verrai la semaine prochaine, mais deux joueurs importants sont de retour pour rivaliser avec les autres", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si Laporte et Torres seraient prêts à jouer contre West Brom cette semaine. "Nous avons eu la chance de survivre à cette période avec seulement deux défenseurs centraux et nous en récupérons 10 d'affilée, mais c'est tellement important que nous ayons Aymeric, Ferran, Eric et, espérons-le, Nathan bientôt".

"Nous en avons tous besoin pour le nombre de matchs. Cela signifie que nous pouvons faire tourner avec des joueurs importants et c'est tellement important qu'ils reviennent et jouent si bien", a conclu Pep Guardiola. Manchester City, qui a deux points de retard sur son rival avec un match en moins, affrontera West Brom mardi avant d'accueillir Sheffield United samedi en .