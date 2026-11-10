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Manchester City U21 v Real Madrid Castilla - Premier League International CupGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
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Groupe du Maroc : le fils d'une légende du Real Madrid officiellement absent avec l'Espagne au Mondial des moins de 17 ans

Maroc U17 vs Espagne U17
Maroc U17
Espagne U17
Coupe du monde M17
Marcelo
E. Alves
Maroc
Espagne
Brésil

a été appelé comme remplaçant

La sélection espagnole des jeunes a subi un coup dur à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar.

Enzo Alves, joueur du Real Madrid, a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à quitter la rencontre de l'équipe première des jeunes du club madrilène face à l'équipe première des jeunes du Rayo Vallecano.

Selon le quotidien « Marca », Enzo Alves ne participera pas à la Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar.

Le fils du Brésilien Marcelo, légende du Real Madrid, souffre d'une blessure musculaire depuis son dernier match avec le Real Madrid, ce qui a entraîné son exclusion de la liste. Il sera remplacé par Guillermo Trujillano, l'un des diplômés de l'académie des jeunes de l'Atlético Madrid.

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26 nov. 2026

ESP

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Les premiers examens ont fait état d'une période de récupération d'environ deux semaines, une durée qui s'étend au-delà du match d'ouverture de l'Espagne contre la Chine, le 20 du mois en cours.

Le sélectionneur David Cubillo avait choisi Enzo Alves et Yeremay comme seuls attaquants de l'effectif, mais ce dernier — également joueur du Real Madrid — fait l'objet d'une gestion minutieuse après une absence de plus d'un mois pour blessure.

 Il devrait être prêt pour le début du tournoi, même si conserver deux attaquants en situation incertaine représentait un risque important en phase de groupes, et ce malgré la présence d'autres joueurs offensifs, comme Roberto Tomás, capables d'évoluer comme véritable avant-centre.

L'Espagne disputera la phase de groupes au Qatar, où elle affrontera la Chine lors de son premier match le 20 novembre, puis les Fidji lors de sa deuxième rencontre le 23 novembre, avant d'avoir le Maroc comme dernier adversaire de la phase de groupes.

 

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