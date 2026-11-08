Groupe du Maroc : le fils d'une légende du Real Madrid menacé d'absence au Mondial des moins de 17 ans au Qatar

Le fils d'une légende du Real Madrid a été victime d'une grave blessure qui menace son rêve de participer à la Coupe du monde des jeunes au Qatar, prévue le mois prochain.

Selon le journal « AS », Enzo Alves, joueur du Real Madrid, a été victime d'une grave blessure qui l'a contraint à quitter le match de l'équipe première des jeunes du club madrilène face à l'équipe première des jeunes du Rayo Vallecano. Sa participation à la prochaine Coupe du monde des moins de 17 ans au Qatar est désormais incertaine.

Le fils du Brésilien Marcelo, légende du Real Madrid, a ressenti une douleur lors d'un contact au milieu de la première mi-temps et n'a pas pu terminer la rencontre. Les premiers rapports évoquent une possible déchirure du muscle psoas, étant entendu que le diagnostic n'a pas encore été établi de manière définitive. Le joueur passera des examens médicaux aujourd'hui ou demain afin de déterminer précisément l'étendue de la blessure.

Son absence éventuelle de la sélection espagnole constituerait un coup dur pour le sélectionneur David Gordo, qui a convoqué les joueurs de la sélection espagnole des moins de 21 ans à Las Rozas pour entamer la préparation de la Coupe du monde.

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L'Espagne disputera la phase de groupes au Qatar, où elle affrontera la Chine lors de son premier match le 20 novembre. Son deuxième match l'opposera aux Fidji le 23 novembre, tandis que le Maroc sera son dernier adversaire en phase de groupes.

L'état d'Enzo Alves au cours des prochaines heures sera un facteur déterminant pour savoir s'il sera disponible pour participer à la Coupe du monde, sa présence étant désormais menacée.