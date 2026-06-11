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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
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Groupe de Tunisie… Un troisième virus frappe l’équipe japonaise avant la Coupe du monde

Pays-Bas vs Japon
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W. Endo
Tunisie
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É.-U.
Tunisie

Que réservent les Samouraïs avant le tournoi continental ?

À l’approche de la Coupe du monde 2026, de nouvelles difficultés s’accumulent pour la sélection japonaise, qui doit déjà faire face à l’absence d’une de ses stars.

La sélection japonaise, qui figure dans le groupe E de la Coupe du monde aux côtés de la Tunisie, de la Suède et des Pays-Bas, doit déjà faire face à une nouvelle tuile.

Le nouveau coup dur pour le Japon est l’exclusion de Wataru Endo, capitaine des « Samurai », de la liste des joueurs qui participeront à la phase finale de la Coupe du monde, en raison d’une blessure musculaire.

Selon les dernières informations, la Fédération japonaise s’apprête à désigner le successeur de Conceição.

En conséquence, Hajime Moriyasu a convoqué Shuto Machino pour le remplacer.

Coupe du monde
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Rappelons que le Japon doit déjà faire sans Kaoru Mitoma, l’attaquant de Brighton, touché à un ischio-jambier, ainsi que sans Takumi Minamino, joueur de Monaco, victime d’une rupture des ligaments croisés.

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