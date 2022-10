Groupe D de la Coupe du monde 2022 - France, Australie, Danemark et Tunisie : dates, horaires, diffusion TV et live streaming des matches

GOAL vous dévoile toutes les infos pratiques sur le groupe D de la Coupe du monde 2022 avec la France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie.

Le groupe D de la Coupe du monde 2022 comporte quatre équipes : la France, championne du monde en 1998 et 2018 et donc, tenante du titre, l'Australie, le Danemark et la Tunisie.

Première journée du groupe D

Danemark – Tunisie

Date : mardi 22 novembre 2022

Lieu : Al-Rayyan

Stade : Education City Stadium

Horaire : 14h00 heure française

Diffusion TV : beIN SPORTS

Streaming : beIN CONNECT

France – Australie

Date : mardi 22 novembre 2022

Lieu : Al Wakrah

Stade : Al-Janoub Stadium

Horaire : 20h00 heure française

Diffusion TV : TF1 et beIN SPORTS

Streaming : MyTF1 et beIN CONNECT

Deuxième journée du groupe D

Tunisie – Australie

Date : samedi 26 novembre 2022

Lieu : Al Wakrah

Stade : Al-Janoub Stadium

Horaire : 11h00 heure française

Diffusion TV : beIN SPORTS

Streaming : beIN CONNECT

France – Danemark

Date : samedi 26 novembre 2022

Lieu : Doha

Stade : stade 974

Horaire : 17h00 heure française

Diffusion TV : TF1 et beIN SPORTS

Streaming : MyTF1 et beIN CONNECT

Troisième et dernière journée du groupe D

Australie – Danemark

Date : mercredi 30 novembre 2022

Lieu : Al Wakrah

Stade : Al-Janoub Stadium

Horaire : 16h00 heure française

Diffusion TV : beIN SPORTS

Streaming : beIN CONNECT

Tunisie – France

Date : mercredi 30 novembre 2022

Lieu : Al-Rayyan

Stade : Education City Stadium

Horaire : 16h00 heure française

Diffusion TV : TF1 et beIN SPORTS

Streaming : MyTF1 et beIN CONNECT