La huitième journée de la Joy Elite League des moins de 21 ans a été marquée par l'éclosion de plusieurs jeunes talents, qui ont attiré tous les regards grâce à leurs buts décisifs et à leurs performances offensives remarquables, contribuant à des victoires importantes pour leurs clubs, dans un contexte de compétition croissante pour les premières places du classement.

Cinq joueurs ont occupé le devant de la scène, chacun ayant laissé son empreinte sur les résultats de son équipe, à commencer par le triplé de Daniel Al-Habib avec Al-Feiha, en passant par les doublés de Louay Al-Muhaimid et de Moussa Adam, jusqu'au rôle décisif joué par Amadou Diang et Abdulrahman Al-Anzi dans les victoires d'Al-Hazm et d'Al-Nassr.

Daniel Al-Habib : un triplé pour porter Al-Feiha

Daniel Al-Habib, joueur d'Al-Feiha, a livré la meilleure performance individuelle parmi les vedettes de la huitième journée, en inscrivant trois buts (un triplé) lors de la large victoire sur Al-Akhdoud (3-0) à l'extérieur, s'imposant comme l'homme le plus marquant de la rencontre après avoir pris à son compte les trois buts de son équipe.

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Cette prestation a offert à Al-Feiha une victoire importante à l'extérieur, tandis que les buts d'Al-Habib ont mis en lumière ses qualités de finisseur, lui permettant de s'inscrire parmi les principales vedettes de la journée, au moment où les talents montants cherchent à exploiter leur réussite et à attirer l'attention au cours de la compétition.

Louay Al-Muhaimid et Moussa Adam : deux doublés lors d'une soirée de victoires

Louay Al-Muhaimid a poursuivi sa bonne forme sous le maillot d'Al-Taawoun, en inscrivant deux buts aux 7e et 45e+3 minutes, lors de la large victoire sur Al-Ettifaq (5-1), contribuant fortement à un succès qui a rapporté à son équipe trois points importants et renforçant sa présence parmi les équipes qui visent à progresser au classement.

De son côté, Moussa Adam a tenu le rôle principal avec Al-Ahli, en signant un doublé aux 33e et 62e minutes, menant son équipe à la victoire face à Damac (3-1) et portant son total personnel à six buts dans la course au titre de meilleur buteur de la Joy Elite League des moins de 21 ans.

Amadou Diang mène la démonstration d'Al-Hazm, et Al-Anzi sauve Al-Nassr

Pour sa part, Amadou Diang a contribué à la large victoire d'Al-Hazm sur Al-Wehda (5-0), dans un match au cours duquel son équipe a imposé sa supériorité offensive et empoché les trois points avec une performance remarquable, figurant parmi les noms qui se sont distingués lors de la huitième journée.

Quant à Abdulrahman Al-Anzi, joueur d'Al-Nassr, il a joué un rôle décisif dans la confrontation face à Al-Qadsiah, en inscrivant le but égalisateur à la 36e minute, alors que son équipe était menée d'un but, contribuant au retour d'Al-Nassr dans le match avant qu'elle ne scelle la victoire (2-1) malgré l'infériorité numérique, confirmant l'importance des buts qui surviennent dans les moments difficiles.

Ainsi, la liste des cinq meilleurs joueurs de la huitième journée de la Joy Elite League des moins de 21 ans comprend Daniel Al-Habib, Louay Al-Muhaimid, Moussa Adam, Amadou Diang et Abdulrahman Al-Anzi, après qu'ils ont allié impact offensif et contribution à la récolte de points, Al-Habib se distinguant tout particulièrement grâce à son triplé lors du match entre Al-Feiha et Al-Akhdoud.