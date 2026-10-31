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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty
Christian Guinin
Traduit par

Grosse surprise lors du vote pour le Ballon d’Or ! Lionel Messi est le seul à voter pour un jeune talent de Bundesliga

Bundesliga
Bayer Leverkusen
I. Maza
L. Messi

Lors du vote pour le Trophée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans, Lionel Messi a créé la surprise en votant pour un jeune talent de Bundesliga.

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France Football, organisateur du scrutin, a désormais publié les votes. Il en ressort que la superstar argentine a été le seul membre du jury à placer le jeune Ibrahim Maza, du Bayer Leverkusen, parmi ses trois candidats au trophée Kopa.

Le trophée Kopa est décerné chaque année au meilleur joueur de moins de 21 ans. Seuls les anciens lauréats du Ballon d’Or peuvent voter. Outre Messi, ils comprennent notamment Cristiano Ronaldo et Ousmane Dembélé, ainsi que les Allemands Lothar Matthäus, Matthias Sammer et Karl-Heinz Rummenigge.

Alors que la plupart des membres du jury ont retenu dans leur trio les deux jeunes du Barça, Lamine Yamal et Pau Cubarsí, ainsi que le talent du PSG Warren Zaïre-Emery, Messi a choisi, de manière quelque peu surprenante, Maza aux côtés de Lamine Yamal et de Cubarsí.

On ne dispose pas de davantage d’informations sur les raisons du choix de Messi. Il est toutefois possible que le joueur de 20 ans évoluant à Leverkusen ait impressionné la superstar de l’Inter Miami lors de leur confrontation à la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-FREIBURGGetty Images
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31 oct. 2026

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Comment se déroule jusqu’ici la saison d’Ibrahim Maza au Bayer Leverkusen ?

Lors du premier match du groupe J, les sélections respectives de Messi et de Maza, l’Argentine et l’Algérie, se sont affrontées. Le jeune joueur de Bundesliga a disputé 82 minutes, tandis que Messi a été remplacé à la 80e minute.

Sur le plan sportif, cette rencontre a toutefois offert peu de satisfactions à Maza : les Nord-Africains se sont inclinés 0-3 face aux Sud-Américains. Après une victoire contre la Jordanie et un match nul face à l’Autriche, l’Algérie a atteint les seizièmes de finale, où elle a perdu 0-2 contre la Suisse.

Maza a été titulaire lors des quatre rencontres, mais n’a été impliqué dans aucun but. Depuis l’été, les choses se passent nettement mieux en club au Bayer 04 Leverkusen, où le joueur de 20 ans fait partie des titulaires habituels sous les ordres du nouvel entraîneur Carles Martinez.

Toutes compétitions confondues, Maza a déjà disputé onze matches, inscrivant trois buts et délivrant trois passes décisives. Son contrat avec l’équipe de Bayer, pour laquelle il joue depuis l’été 2025, court jusqu’en 2030.

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