Jhon Durán n'a pas été retenu dans la sélection colombienne. L'attaquant du Zenit Saint-Pétersbourg manquera donc la Coupe du monde le mois prochain.

Le sélectionneur Néstor Lorenzo a dévoilé lundi soir sa liste pour la Coupe du monde, et l’attaquant de 25 ans en est absent.

Malgré ses 17 sélections, l’avant-centre, longtemps présenté comme le plus grand talent du pays, a connu un net déclin sportif ces dernières années.

Révélé au Chicago Fire FC, il avait rejoint Aston Villa en 2023 pour un montant record de 29,5 millions d’euros.

Ses performances ont impressionné Aston Villa, qui l’a cédé, six mois plus tard, à Al-Nassr pour 92 millions d’euros. Mais après une demi-saison en Arabie saoudite, l’attaquant n’entrait plus dans les plans du club.

Le club saoudien l’a alors prêté : d’abord au Fenerbaçhe SK, puis, cette saison, au Zenit Saint-Pétersbourg. En Turquie, il a inscrit cinq buts en six mois.

En Russie, la situation ne s’est guère améliorée : en six mois, il n’a disputé que neuf rencontres et inscrit deux buts sous les couleurs du Zenit.

En raison de ces performances décevantes, le sélectionneur national a décidé de ne pas le convoquer, préférant faire confiance à Luis Suárez (Sporting Portugal) et à Jhon Córdoba (FK Krasnodar).