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Le Match Centre de la Premier League a publié un communiqué officiel pour expliquer pourquoi aucun penalty n'a été accordé après la main évidente de Viktor Gyökeres, dans le temps additionnel du match nul entre Arsenal et Manchester City (2-2).

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L'action s'est produite dans le temps additionnel : sur un corner de Manchester City, Joško Gvardiol s'est élevé et sa tête a heurté les mains de Viktor Gyökeres dans la surface de réparation. Les joueurs des Citizens ont alors réclamé un penalty, d'autant que le Suédois avait stoppé un ballon qui filait vers le but.

La VAR est intervenue pour examiner l'action et l'arbitre a échangé avec la salle VAR afin de vérifier s'il y avait faute. La décision finale a toutefois été de laisser le jeu se poursuivre sans accorder de penalty, les arbitres ayant estimé que le bras de Gyökeres était dans une position naturelle au moment où il tentait de jouer le ballon.

Le Match Centre de la Premier League n'a pas perdu de temps pour défendre la décision, écrivant dans un communiqué : « La décision de l'arbitre de ne pas accorder de penalty à Manchester City pour une possible main de Gyökeres a été vérifiée et confirmée par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). »

Une transcription de l'échange entre l'arbitre et son assistant vidéo (VAR) a également été publiée.

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« Le ballon a peut-être touché une main, je ne pense pas que ce soit délibéré », a déclaré l'arbitre John Brooks, ce à quoi l'arbitre vidéo Darren England a répondu : « C'est la main gauche, la main gauche, repliée vers l'intérieur. »

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Mais cette explication n'a pas convaincu plusieurs figures majeures, à l'image d'Ian Wright, ancien joueur d'Arsenal : « Ont-ils seulement vu la main droite ? »

L'arbitre John Brooks a vécu une soirée compliquée tout au long du match, Jurrien Timber ayant échappé de manière controversée à un carton rouge après avoir été accusé d'avoir tiré les cheveux de Jérémy Doku.

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Mais c'est bien cette main qui s'est révélée décisive, puisqu'elle a permis à Arsenal de conserver le match nul après avoir été mené à deux reprises à l'Emirates Stadium.

Un nul spectaculaire entre Arsenal et Manchester City

Arsenal et Manchester City se sont neutralisés (2-2) , dimanche soir à l'Emirates Stadium, lors de la 12e journée de Premier League, au terme d'une rencontre riche en rebondissements et marquée par quatre buts. Les deux équipes se contentent ainsi d'un point chacune dans la course au titre.

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Le match a démarré sur un rythme élevé de part et d'autre. Les deux équipes se sont partagé la maîtrise du jeu en première période, même si les tentatives de Manchester City se sont montrées plus dangereuses pour le but des locaux, avant que chaque équipe ne trouve le chemin des filets pour atteindre la pause sur le score de 1-1.

Erling Haaland a ouvert le score pour Manchester City à la 34e minute : servi dans la surface par un centre à ras de terre de Joško Gvardiol, il a contrôlé le ballon avant de le loger dans les filets de David Raya.

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Arsenal n'a pas tardé à réagir. Kai Havertz a égalisé à la 40e minute : sur un centre de Christos Tzolis dans la surface, Mikel Merino a remis de la tête pour l'attaquant allemand, qui a fait trembler les filets et remis les compteurs à zéro.

Dès le début de la seconde période, Manchester City s'est de nouveau montré dangereux et a repris l'avantage à la 48e minute par Enzo Fernández. L'action est partie d'un superbe effort individuel de la star marocaine Ayoub Bouaddi, qui a chipé le ballon à Martin Ødegaard au milieu du terrain, s'est projeté vers l'avant en éliminant Noni Madueke, puis a adressé une passe millimétrée à son coéquipier argentin, qui a trompé Raya.

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Arsenal a poursuivi son pressing sur la défense de Manchester City et a menacé à plusieurs reprises le but de Gianluigi Donnarumma, profitant du recul de l'équipe visiteuse, jusqu'à la 83e minute, lorsque Jurrien Timber a inscrit le but de l'égalisation pour les Gunners.