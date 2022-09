Grosse blessure pour Karim Benzema ? Ancelotti retient son souffle

Le Real Madrid a entamé sa campagne de C1 par une victoire 3-0 sur le Celtic mardi soir - mais il y avait une préoccupation majeure après le match.

Les locaux leur ont rendu la vie difficile en première mi-temps, mais les Madrilènes étaient bien plus préoccupés par le fait que leur attaquant vedette Karim Benzema a quitté le terrain en boitant à la demi-heure de jeu. L'attaquant français s'est fait mal sur un contre et après quelques minutes de marche, il est sorti à la place d'Eden Hazard.

S'adressant à Mundo Deportivo après le match, Carlo Ancelotti a calmé les craintes que Benzema ne soit pas disponible pendant une longue période.

"Il semble que ce ne soit rien d'inquiétant mais nous devons attendre jusqu'à demain. La première évaluation ne semble pas être quelque chose de sérieux. Nous ne savons pas si c'est un problème de genou ou si c'est musculaire".

Hazard a été excellent en l'absence de Benzema, fournissant une passe décisive pour le deuxième et marquant leur troisième but. Il a également fait l'avant-dernière passe sur le premier but du Real Madrid.

Mais compter sur Hazard pour maintenir cette forme est risqué pour le Real Madrid et la condition physique de Benzema devra être gérée avec une extrême prudence, même si l'analyse d'Ancelotti est encourageante.

Par ailleurs, le Real Madrid vient de publier le certificat médical de Karim Benzema, annonçant qu'il souffre d'une blessure du muscle semi-tendineux et d'une surcharge du quadriceps de la jambe droite.

Tout indique qu'il sera absent pendant au moins trois semaines et qu'il lui sera très difficile de jouer pour les Bleus pendant la prochaine trêve internationale.