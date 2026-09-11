Grosse amende : Asensio paie le prix d'avoir porté atteinte à la réputation du Real Madrid

Le Real Madrid a pris une décision ferme et tranchée à l'encontre de son défenseur Raúl Asencio, malgré son retour tout récent dans le groupe, sur fond de ses récents démêlés judiciaires qui ont porté atteinte à la réputation du club.

À peine remis de sa blessure, Asencio a été rappelé par José Mourinho dans le groupe qui affrontera le Rayo Vallecano samedi prochain, pour sa première convocation de la saison, lui ouvrant ainsi la porte d'un retour sur le plan sportif.

Mais derrière cette décision sportive, le club avait pris une mesure disciplinaire sévère. Selon le site espagnol « Defensa Central », le Real Madrid a décidé d'infliger au joueur une lourde amende financière qui sera prélevée sur son salaire au cours des prochains mois.

Le site espagnol a affirmé : « Asencio a déjà reçu l'amende financière du Real Madrid à la suite de la procédure disciplinaire ouverte contre lui. Le montant avoisine les 100 000 euros. »

Il a révélé que la direction du Real Madrid n'a pas seulement pris en compte l'infraction routière commise par le joueur, mais a surtout considéré le préjudice important porté à la réputation du club.

Le facteur déterminant dans le durcissement de la sanction a été le moment de l'infraction, Asencio ayant été surpris au volant de sa voiture en pleine nuit, ce que le club a considéré comme un comportement irresponsable de la part d'un joueur professionnel.

Par cette décision, le Real Madrid a adressé un message double et clair à l'international espagnol. Sur le plan sportif, Mourinho lui a offert une occasion rapide de revenir et de faire ses preuves, mais en interne, le club a affirmé qu'il ne tolérerait aucun comportement nuisant à son image, même de la part de l'un de ses propres joueurs.

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Asencio devra désormais se concentrer sur un retour en force à la compétition, où il fait face à une concurrence acharnée pour sa place après son absence, en plus d'un déficit de 100 000 euros sur son compte bancaire.