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Le FC Barcelone a subi un sérieux revers après l’annonce de la blessure musculaire de son milieu de terrain vedette Rodri lors d’une compétition européenne. L’international espagnol a dû quitter le terrain plus tôt cette semaine, laissant Hansi Flick face à un casse-tête pour composer son équipe avant un match crucial sur la scène nationale.

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Le milieu de terrain sur la touche après la sortie de la Ligue des champions

Le service médical du FC Barcelone a confirmé que Rodri serait indisponible pour le prochain match de championnat contre l’Atlético de Madrid. Le milieu de terrain de 30 ans, né à Madrid, a passé des examens mercredi matin après avoir été remplacé à la mi-temps du match de mardi en raison d’une gêne à la jambe droite. Le Barça y a signé une large victoire 3-0 en Ligue des champions contre l’Aston Villa d’Unai Emery au Camp Nou.

Dans un communiqué médical officiel, le club catalan a précisé la nature du problème. « Le joueur de l’équipe première Rodrigo Hernandez a passé des examens médicaux à la suite de la gêne musculaire ressentie lors du match d’hier contre Aston Villa. Les examens confirment une petite blessure au biceps fémoral de la jambe droite. Il sera indisponible pour le match de dimanche prochain contre l’Atlético de Madrid. La durée exacte de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure », confirme le communiqué.

Un coup dur majeur pour le dispositif tactique de Flick

Flick avait déjà évoqué un possible problème juste après le coup de sifflet final au Spotify Camp Nou. Face à la presse, le technicien allemand a expliqué sa décision de remplacer le joueur de 30 ans à la pause. « J’ai remplacé Rodri parce qu’il ressentait une légère gêne », a-t-il indiqué.

Cette blessure tombe particulièrement mal pour le FC Barcelone, tant Rodri occupe une place importante dans le système actuel. Depuis ses débuts contre l’Athletic Club fin août, l’Espagnol a presque toujours figuré dans le onze de départ.

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Rodri a formé avec Pedri un duo redoutable dans le double pivot privilégié par Flick. Sa capacité à dicter le rythme des matches et à récupérer le ballon en a fait un titulaire indiscutable.

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Un effectif diminué pour le Barça

Depuis ses débuts avec le FC Barcelone contre l’Athletic Bilbao le 27 août, l’ancien joueur de Manchester City a disputé 945 minutes en 14 apparitions en Liga et en Ligue des champions. Il a débuté 11 de ces rencontres et n’a manqué que celle contre Elche, alors qu’il s’adaptait à son nouvel environnement. Outre sa présence régulière, le joueur de 30 ans s’est également illustré dans le dernier tiers du terrain, avec un but et une passe décisive, tout en renforçant la maîtrise du milieu de terrain du club catalan.

L’absence de Rodri survient alors que l’infirmerie du FC Barcelone compte déjà plusieurs joueurs de premier plan. Le club traverse actuellement une période difficile, avec Roony, Andreas Christensen, Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Kounde et Xavi Espart tous indisponibles.

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Un choc décisif en tête de la Liga

Le FC Barcelone occupe actuellement la tête de la Liga avec 30 points, soit deux longueurs d’avance sur l’Atlético de Madrid, deuxième avec 28 points. Leur prochain affrontement pourrait donc peser lourd dans la course au titre. De son côté, le Real Madrid suit de près à la troisième place avec 27 points, prêt à profiter du moindre faux pas de l’une ou l’autre équipe alors que la lutte au sommet s’intensifie.