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L’AC Milan subit un nouveau coup dur sur le front des blessures : Ruben Loftus-Cheek sera absent au moins deux semaines en raison d’une déchirure à la cuisse. Le milieu anglais manquera plusieurs rencontres cruciales, dont le derby très attendu contre l’Inter, ce qui compliquera encore les choix de Ruben Amorim pour composer son équipe.

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Milan : gros coup dur avec la blessure de Loftus-Cheek

Loftus-Cheek sera indisponible pendant au moins deux semaines après que des examens médicaux ont confirmé une déchirure musculaire à la cuisse gauche, selon MilanNews. L’Anglais s’est blessé à un muscle ischio-jambier médial et sera de nouveau examiné dans deux semaines.

Il s’est blessé lors de la victoire 2-0 contre l’Udinese dimanche en Serie A. Entré en jeu en seconde période, Loftus-Cheek a dû sortir au début du temps additionnel. Le milieu de terrain a ressenti une vive douleur à l’arrière de la cuisse alors qu’il sprintait. Les examens réalisés depuis ont confirmé les pires craintes de Milan quant à sa disponibilité à court terme.

Absent pour le derby crucial contre l’Inter

Cette blessure tombe particulièrement mal pour Milan, qui aborde une série de rencontres décisives. Loftus-Cheek manquera à coup sûr le match de championnat à domicile contre Bologne mercredi. Plus important encore, il ne participera pas au grand derby de samedi face à l’Inter, son rival milanais.

Sa campagne européenne est également interrompue temporairement. Il manquera le prochain match de Ligue Europa contre le club hongrois de Ferencvaros, tandis qu’il entamera sa rééducation.

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Amorim face à une crise d’effectif grandissante

L’absence de Loftus-Cheek aggrave une situation déjà de plus en plus préoccupante pour Amorim sur le plan des blessures. L’entraîneur de Milan compte désormais huit joueurs de l’équipe première indisponibles avant une série de matches cruciaux.

Adrien Rabiot, Mario Gila et Diego Moreira, qui ont tous manqué le déplacement à Udinese, doivent encore retrouver la forme à temps pour le prochain derby. Leur retour éventuel apporterait un renfort bienvenu à un effectif diminué. Par ailleurs, Amorim devra encore se passer de plusieurs éléments importants dans un avenir proche. Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia et Alexis Saelemaekers sont tous actuellement indisponibles en raison de problèmes de longue durée.

Préserver l’invincibilité en championnat

Malgré l’accumulation des blessures, Milan affiche une excellente forme sur la scène nationale cette saison. Le club abordera le prochain derby contre l’Inter avec 18 points et sans avoir subi la moindre défaite en Serie A. Mais avant ce duel, Milan tentera de prolonger son invincibilité en championnat en recevant Bologne mercredi.