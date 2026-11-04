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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a confirmé que Carlos Baleba s’était blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire haletante de son équipe face à la Roma en Ligue des champions. L’international camerounais s’est arrêté, visiblement en proie à la douleur, au début de la seconde période, jetant une ombre sur une remontée par ailleurs spectaculaire à Old Trafford.

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Une remontée en Ligue des champions ternie par une blessure

Manchester United a signé une spectaculaire victoire 3-2 face à la Roma en Ligue des champions, mais ce succès a eu un prix. Carrick a confirmé que le milieu de terrain Baleba s’était blessé aux ischio-jambiers lors de cette rencontre haletante à Old Trafford.

L’international camerounais avait été titularisé aux côtés de Kobbie Mainoo. Les deux milieux ont apporté beaucoup d’énergie et de qualité technique balle au pied, avant que tout ne bascule au début de la seconde période. Baleba s’est projeté vers l’avant dans une position dangereuse et semblait sur le point de marquer ou de délivrer une passe décisive. Mais il s’est soudainement arrêté, visiblement souffrant, et a dû quitter le terrain prématurément alors que Manchester United était mené 2-0.

Carrick livre un premier diagnostic pessimiste

Voir Baleba quitter le terrain en souffrance a été un moment difficile pour les supporters locaux. Malgré leur déception, les spectateurs d’Old Trafford ont chaleureusement applaudi le milieu blessé tandis qu’il longeait la ligne de touche. Après la remontée qui a permis à son équipe de s’imposer 3-2, Carrick a donné des nouvelles peu rassurantes de son jeune milieu de terrain. L’entraîneur de Manchester United a reconnu que les premiers signes laissaient présager une période d’indisponibilité.

« Je n’ai pas d’autres nouvelles concernant Carlos pour l’instant, mais il s’agit des ischio-jambiers », a déclaré Carrick lors de sa conférence de presse d’après-match. « Nous devrons évaluer la situation, mais, à première vue, cela ne s’annonce pas bien. »

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Tielemans répond présent

Après la sortie prématurée de Baleba, Youri Tielemans a été appelé à prendre sa place au milieu de terrain. L’international belge a répondu présent, livrant une excellente prestation pour contribuer à orchestrer une magnifique remontée.

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Tielemans a apporté à l’équipe le calme dont elle avait besoin, permettant à Manchester United de reprendre le contrôle du match et, finalement, d’empocher les trois points. Carrick n’a pas tardé à saluer la contribution décisive du remplaçant à cette victoire européenne cruciale.

« J’ai trouvé que Youri est entré dans le match et a montré ce dont il est capable, ainsi que sa personnalité et son caractère en intégrant l’équipe », a ajouté Carrick. « C’est une personne formidable. J’aime l’avoir à mes côtés pour tout ce qu’il apporte. »

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Manchester United attendu face à Aston Villa

Manchester United devra rapidement évaluer la gravité de la blessure de Baleba aux ischio-jambiers dans les prochains jours. Le staff médical procédera à des examens pour déterminer précisément combien de temps ce milieu combatif sera indisponible.

En attendant, les hommes de Carrick doivent de nouveau se concentrer sur le championnat. Manchester United doit affronter Aston Villa en Premier League ce dimanche.