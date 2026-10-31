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L’AC Milan subit un coup dur avec la blessure de son défenseur Fikayo Tomori, qui devrait être absent jusqu’à un mois en raison d’un problème à la cuisse. Le défenseur central anglais manquera notamment le très attendu Derby della Madonnina de ce week-end face à son rival local, l’Inter, ainsi que plusieurs autres rencontres.

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Milan privé de Tomori sur blessure

Milan devra traverser une période cruciale de sa saison sans son défenseur Tomori. L’Anglais devrait manquer un mois de compétition après s’être blessé à la cuisse et rester éloigné des terrains jusqu’après la prochaine trêve internationale de novembre.

Il a été victime de ce problème musculaire lors de la décevante défaite 4-2 face à Bologne. Cette blessure pose un important problème tactique au staff technique, qui se prépare à une série de rencontres exigeantes sur la scène nationale et européenne.

Une blessure à la cuisse le prive du derby

Tomori a été aligné à un poste inhabituel, celui de latéral droit, lors du match de milieu de semaine contre Bologne. Sa soirée s’est toutefois achevée prématurément : il a dû quitter le terrain à la mi-temps en raison de cette blessure.

Selon Sky Sport Italia, le défenseur souffre d’une blessure au muscle fléchisseur médial de la cuisse droite. Ce diagnostic implique généralement une période de récupération d’environ quatre semaines. Le moment auquel survient cette blessure est un coup dur pour le joueur et le club. Elle le prive officiellement du très attendu Derby della Madonnina contre le grand rival, l’Inter, ce week-end.

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Un calendrier chargé attend Milan

Les conséquences sur les options défensives de Milan vont bien au-delà du derby milanais qui approche. Tomori manquera à coup sûr les deux prochains matches de son équipe, contre Ferencvaros et le Genoa, avant la trêve internationale de novembre.

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Son absence mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif en défense à un moment décisif de la saison. De plus, il est très peu probable que l’Anglais participe aux premières rencontres après la pause du championnat.

Un calendrier particulièrement chargé attend Milan à la reprise. Tomori devrait manquer le match de Serie A contre Frosinone le 22 novembre, la rencontre européenne face à l’Olympiacos le 26 novembre et le match de championnat contre Cagliari le 30 novembre.

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Des retours attendus pour le derby

Malgré la grande déception de perdre Tomori pendant un mois crucial, Milan a reçu des nouvelles encourageantes sur le plan médical. Le club espère retrouver trois joueurs importants pour le derby contre l’Inter. Mario Gila, Diego Moreira et Adrien Rabiot progressent tous bien et font le maximum pour revenir avant la rencontre de ce week-end.