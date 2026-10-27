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Chelsea a subi un coup dur avant son match de Coupe de la Ligue anglaise contre Liverpool en milieu de semaine. Xabi Alonso a confirmé que Joao Pedro serait absent quelque temps. L’attaquant brésilien, absent à la surprise générale du groupe qui a affronté Tottenham ce week-end, devrait désormais manquer plusieurs semaines de compétition.

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Alonso fait le point sur l’absence de Joao Pedro

Les options offensives de Chelsea se sont considérablement réduites après l’annonce de l’indisponibilité de Pedro pour une durée indéterminée. L’attaquant brésilien, devenu une pièce maîtresse du dispositif tactique d’Alonso à Stamford Bridge, a manqué la récente défaite dans le derby londonien contre Tottenham après s’être blessé lors de l’entraînement de vendredi.

À la publication des compositions d’équipe, les supporters se sont interrogés sur son absence. La défaite 2-0 qui a suivi a montré à quel point sa présence avait manqué à l’équipe dans le dernier tiers du terrain. Alonso espérait initialement que le problème serait mineur, mais les récents examens médicaux ont laissé entendre que l’ancien joueur de Watford aurait besoin d’une période de convalescence plus longue.

Devant les médias avant le déplacement à Anfield, Alonso a donné davantage de précisions sur l’état de santé de l’attaquant. « Il souffre d’une blessure à la cuisse et sera absent quelques semaines », a déclaré Alonso. « Nous verrons combien exactement. Nous ne voulons pas faire de pronostic, mais il ne sera pas prêt pour les prochains matches. » Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour Chelsea, qui aborde une période chargée de la saison sur la scène nationale, au cours de laquelle la profondeur de son effectif sera mise à rude épreuve.

Le manque d’attaquants soulève des questions tactiques

Les difficultés de Chelsea sans Pedro se sont déjà manifestées cette saison : l’équipe n’a pas trouvé son rythme lors des matches qu’il a manqués. Chelsea a perdu les deux rencontres disputées en son absence, contre Brentford et Tottenham. Face à Tottenham, Morgan Rogers a été chargé de le remplacer dans un rôle axial, mais il a peiné à peser sur le match et est resté en retrait pendant de longues périodes.

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Malgré les conséquences évidentes de l’absence de Pedro, Alonso reste convaincu que les autres joueurs pourront relever le défi dans les semaines à venir. « Pour le moment, il y a du liquide, donc nous devons faire des examens pour connaître l’ampleur de la blessure. C’est décevant, mais nous devons continuer », a déclaré Alonso. Il a ensuite réaffirmé sa position : « Oui, bien sûr. C’est pour cela qu’on constitue un effectif. Certains joueurs sont importants, bien sûr, mais ce genre de choses peut arriver. »

Trois retours avant le déplacement à Anfield

Si les nouvelles concernant Pedro sont incontestablement mauvaises, les supporters de Chelsea ont aussi des raisons de se réjouir du côté des autres membres de l’effectif. Alonso a confirmé qu’il pourrait compter sur le retour de plusieurs joueurs importants pour le huitième de finale de Carabao Cup contre Liverpool.

L’entraîneur a précisé qu’Emmanuel Emegha, Danny Welbeck et Estevao feraient tous partie du groupe qui se rendra dans le Merseyside. Leur présence offrira à Alonso différentes options tactiques pour tenter de décrocher la victoire à Anfield. L’expérience de Welbeck pourrait être précieuse dans un match de coupe sous pression, tandis qu’Emegha et Estevao apporteront la fougue et la vitesse de leur jeunesse, susceptibles de déstabiliser la défense de Liverpool.