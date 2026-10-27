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Mohamed Saeed
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Gros coup dur pour Chelsea ! Joao Pedro absent plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse, Xabi Alonso confirme que l’attaquant manquera le choc face à Liverpool

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Chelsea a subi un coup dur avant son match de Coupe de la Ligue anglaise contre Liverpool en milieu de semaine. Xabi Alonso a confirmé que Joao Pedro serait absent quelque temps. L’attaquant brésilien, absent à la surprise générale du groupe qui a affronté Tottenham ce week-end, devrait désormais manquer plusieurs semaines de compétition.

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Alonso fait le point sur l’absence de Joao Pedro

Les options offensives de Chelsea se sont considérablement réduites après l’annonce de l’indisponibilité de Pedro pour une durée indéterminée. L’attaquant brésilien, devenu une pièce maîtresse du dispositif tactique d’Alonso à Stamford Bridge, a manqué la récente défaite dans le derby londonien contre Tottenham après s’être blessé lors de l’entraînement de vendredi.

À la publication des compositions d’équipe, les supporters se sont interrogés sur son absence. La défaite 2-0 qui a suivi a montré à quel point sa présence avait manqué à l’équipe dans le dernier tiers du terrain. Alonso espérait initialement que le problème serait mineur, mais les récents examens médicaux ont laissé entendre que l’ancien joueur de Watford aurait besoin d’une période de convalescence plus longue.

Devant les médias avant le déplacement à Anfield, Alonso a donné davantage de précisions sur l’état de santé de l’attaquant. « Il souffre d’une blessure à la cuisse et sera absent quelques semaines », a déclaré Alonso. « Nous verrons combien exactement. Nous ne voulons pas faire de pronostic, mais il ne sera pas prêt pour les prochains matches. » Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour Chelsea, qui aborde une période chargée de la saison sur la scène nationale, au cours de laquelle la profondeur de son effectif sera mise à rude épreuve.

Le manque d’attaquants soulève des questions tactiques

Les difficultés de Chelsea sans Pedro se sont déjà manifestées cette saison : l’équipe n’a pas trouvé son rythme lors des matches qu’il a manqués. Chelsea a perdu les deux rencontres disputées en son absence, contre Brentford et Tottenham. Face à Tottenham, Morgan Rogers a été chargé de le remplacer dans un rôle axial, mais il a peiné à peser sur le match et est resté en retrait pendant de longues périodes.

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Malgré les conséquences évidentes de l’absence de Pedro, Alonso reste convaincu que les autres joueurs pourront relever le défi dans les semaines à venir. « Pour le moment, il y a du liquide, donc nous devons faire des examens pour connaître l’ampleur de la blessure. C’est décevant, mais nous devons continuer », a déclaré Alonso. Il a ensuite réaffirmé sa position : « Oui, bien sûr. C’est pour cela qu’on constitue un effectif. Certains joueurs sont importants, bien sûr, mais ce genre de choses peut arriver. »

Trois retours avant le déplacement à Anfield

Si les nouvelles concernant Pedro sont incontestablement mauvaises, les supporters de Chelsea ont aussi des raisons de se réjouir du côté des autres membres de l’effectif. Alonso a confirmé qu’il pourrait compter sur le retour de plusieurs joueurs importants pour le huitième de finale de Carabao Cup contre Liverpool.

L’entraîneur a précisé qu’Emmanuel Emegha, Danny Welbeck et Estevao feraient tous partie du groupe qui se rendra dans le Merseyside. Leur présence offrira à Alonso différentes options tactiques pour tenter de décrocher la victoire à Anfield. L’expérience de Welbeck pourrait être précieuse dans un match de coupe sous pression, tandis qu’Emegha et Estevao apporteront la fougue et la vitesse de leur jeunesse, susceptibles de déstabiliser la défense de Liverpool.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

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